La Albiceleste le pone broche final al 2026 y recién volverá a tener minutos en marzo del año próximo.

Luego de enfrentar a Uruguay en La Bombonera, con derrota por 2 a 1, la Selección Argentina cerró el 2026 y la fecha FIFA de noviembre con el segundo amistoso de la semana ante Costa Rica.

El duelo, disputado en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, se encamina a una goleada que, al entretiempo, marcha 4 a 0 gracias a los goles de Julián Alvarez y Nico Paz, ambos por duplicado.

Ahora, el conjunto de Lionel Scaloni, recientemente renovado hasta el 2030 al mando del seleccionado, no volverá a afrontar compromisos hasta el año que viene, dejando atrás un intenso 2026 en el que hubo varios amistosos y el Mundial en Norteamérica, al que llegó a la final.

Además, el componente emocional no fue menor para la Albiceleste este año, ya que Lionel Messi anunció su retiro de la Selección y se despidió en la fecha FIFA de octubre.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

Con la conclusión de esta fecha FIFA tras los amistosos ante Uruguay y Costa Rica, la Selección Argentina cierra de manera definitiva el 2026. El próximo compromiso será en la primera fecha FIFA del año que viene, pautada para la semana del 22 al 30 de marzo del 2027.

Qué rivales enfrentaría Argentina

Todavía no están definidos los rivales, lo que sí se supone es que serán amistosos debido a que, si bien en 2027 comenzarán las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, las mismas siempre comienzan a partir del segundo semestre del año posterior a la Copa del Mundo pasada.

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En este sentido, la Selección Argentina no comenzó negociaciones con ningún para disputar compromisos en esa fecha FIFA de marzo. Lo que sí se sabe es que FIFA establece un máximo de dos partidos para dicho parate internacional, por lo que la Albiceleste afrontará entre uno y dos compromisos.

Los seleccionados europeos se encuentran bloqueados por la Nations League, por lo que deberían ser amistosos frente a selecciones de Asia, África, Oceanía, Concacaf o Conmebol.

Las próximas ventanas internacionales pautadas por FIFA

2027 22 al 30 de marzo; 7 al 15 de junio; 20 de septiembre al 5 de octubre; 8 al 16 de noviembre.

22 al 30 de marzo; 7 al 15 de junio; 20 de septiembre al 5 de octubre; 8 al 16 de noviembre. 2028 20 al 28 de marzo; 29 de mayo al 6 de junio; 18 de septiembre al 3 de octubre; 13 al 21 de noviembre.

20 al 28 de marzo; 29 de mayo al 6 de junio; 18 de septiembre al 3 de octubre; 13 al 21 de noviembre. 2029 19 al 27 de marzo; 4 al 12 de junio; 24 de septiembre al 9 de octubre; 12 al 20 de noviembre.

19 al 27 de marzo; 4 al 12 de junio; 24 de septiembre al 9 de octubre; 12 al 20 de noviembre. 2030 18 al 26 de marzo; 3 al 11 de junio*

*última previa al Mundial 2030.