El Kun Agüero opinó acerca de la decisión de Lionel Scaloni de dejar la 10 de la Selección Argentina vacante durante la fecha FIFA de noviembre.

El creador de la Copa Potrero, Sergio Agüero, opinó sobre la Selección Argentina desde la salida de Lionel Messi. Refiriendose al debate sobre la camiseta número 10 albiceleste, el Kun dejó en claro lo que opina de la decisiín de Lionel Scaloni de esperar antes de darle la camiseta a Nico Paz, quien parece destinado a ser el heredero del manto sagrado de la Selección Argentina.

En la antesala del amistoso de la Selección Argentina contra Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Agüero tocó varios temas relacionados con el seleccionado albiceleste.

No obstante, sus dichos sobre la 10 de Argentina, el futuro de Nico Paz y la postura que tomó Scaloni fueron los que más resonaron. Además, Agüero comparó la situación con aquella en la que Diego Armando Maradona le asignó la camiseta número 10 de la Selección a Messi.

“A mí me gusta (Nico Paz), me gusta mucho. ¿Por qué lo decís por el tema de la 10? Lo escuché a Scaloni, dijo que va a ir viendo. Por un lado está bien, porque yo creo que no debe querer meter presión”, Agüero dijo sobre la gran temática alrededor de la nueva era de la Selección en diálogo con ESPN F90.

Nicolás Paz, la promesa de la Selección Argentina.

“Si todo el mundo está diciendo Nico Paz, por ahí dársela quizás le juegue en contra. Al final, Diego (Maradona), cuando le dijo a Leo (Messi) “tomá la 10”, le decían de todo a Leo por no demostrar, supuestamente, lo que hacía en Barcelona. Nico Paz, si va a usar la 10, seguramente ya sabe que eso puede pasar“.

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Así, Agüero expresó su postura respecto de la 10 de la Selección. Aunque no criticó la decisión de Scaloni, sí mostró cierta incertidumbre al respecto. Para el Kun, si Paz es el elegido para llevar la 10, no debería haber tanta demora en entregarle la camiseta, aunque entiende que puede representar una presión extra para un futbolista tan joven.

Agüero sobre el peso de la 10

Aunque Agüero cargó sobre sus espaldas el número 10 de la Selección Argentina en algunas oportunidades, el propio exdelantero reconoció que su tarea era mucho más sencilla al saber que solo estaba reservando la camiseta para Messi.

Ahora, quien lleve la 10 no tendrá un plan de emergencia detrás y cargará con toda la responsabilidad que conlleva el número más icónico del fútbol, una tarea doble. Más aún en un país como Argentina, donde deberá llenar el vacío que deja el retiro de Messi de la Selección.

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“Yo la usé, pero no pasaba nada. Eran dos partidos si después venía (Messi). Ahora no viene. Nico, o al que le dé la 10, ya está. Encima, Scaloni dijo que ya no quiere cambiar. Se la va a dar a uno y se acabó.

“Es pesada por cómo viene la trayectoria. Maradona, Messi, la ha usado Riquelme también. Yo la usé, pero hay muchos jugadores que la han usado poco tiempo. El 10 es un número muy llamativo. No solo para el público argentino, sino a nivel global”, concluyó Agüero.

En síntesis

Sergio Agüero respaldó a medias a Lionel Scaloni por esperar antes de darle la 10 a Nico Paz .

a Lionel Scaloni por esperar antes de darle la 10 a . Argentina enfrentará a Costa Rica en un amistoso en el Estadio Mario Alberto Kempes .

en un amistoso en el . Agüero comparó la presión de Nico Paz con la etapa inicial de Lionel Messi en Argentina.