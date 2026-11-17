El arquero de Chelsea volvió a la titularidad ante los Ticos y tuvo buenas intervenciones para mantener el cero.

La Selección Argentina goleó este martes a su par de Costa Rica por su segundo partido amistoso de esta Fecha FIFA. Con dobletes de Nico Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono, más otro tanto de Alexis Mac Allister, la Albiceleste volvió a la victoria luego de la derrota ante Uruguay.

Luego de haber sido suplente el viernes en La Bombonera, Dibu Martínez reapareció en el arco como titular para jugar ante los Ticos. El arquero tapó una pelota clave en el primer tiempo y logró sostener su arco sin goles en contra con el 7-0 final.

Con este resultado, el arquero marplatense alcanzó el récord de más vallas invictas en la Selección Argentina. Son 47 arcos en cero en total desde su debut con la Albiceleste. De esta manera, igualó a Chiquito Romero, que sostenía la marca hasta hoy, aunque con números inferiores.

Es que el exarquero de Boca lo consiguió en 96 compromisos bajo los tres palos de la Selección Argentina. El actual jugador de Chelsea lo consiguió en solo 71 compromisos vistiendo la camiseta del combinado nacional.

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Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

Con la conclusión de esta fecha FIFA tras los amistosos ante Uruguay y Costa Rica, la Selección Argentina cerró de manera definitiva el 2026. El próximo compromiso será en la primera fecha FIFA del año que viene, pautada para la semana del 22 al 30 de marzo del 2027.

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