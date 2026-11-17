El equipo de Lionel Scaloni viene de perder 2-1 con Uruguay el pasado viernes en La Bombonera. El descuento lo convirtió Julián Álvarez, pero no alcanzó.

El ayudante de campo se va de la Selección Argentina en los próximos días y Diego Milito lo llamó. MIRÁ LA DECISIÓN QUE TOMÓ...

Este martes por la tarde-noche, la Selección Argentina recibe a Costa Rica por un amistoso internacional en esta fecha FIFA de noviembre. El partido que se disputa en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, comienza a las 20 horas y cuenta con el arbitraje del brasileño Bruno Arleu y en el VAR Rodrigo Guarizo. El encuentro es transmitido por TyC Sports y seguilo EN VIVO en BOLAVIP.