Este martes por la tarde-noche, la Selección Argentina recibe a Costa Rica por un amistoso internacional en esta fecha FIFA de noviembre. El partido que se disputa en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, comienza a las 20 horas y cuenta con el arbitraje del brasileño Bruno Arleu y en el VAR Rodrigo Guarizo. El encuentro es transmitido por TyC Sports y seguilo EN VIVO en BOLAVIP.
Argentina vs. Costa Rica EN VIVO y ONLINE por un amistoso internacional: minuto a minuto
En el Estadio Mario Alberto Kempes, la Albiceleste busca recuperarse frente al elenco centroamericano tras la derrota con Uruguay.
Los futbolistas, a calentar
Ambos planteles ya están sobre el campo de juego para realizar los trabajos precompetitivos.
¡ASÍ VA COSTA RICA!
Patrick Sequeira; G. Taylor, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, A. Salazar; C. Borges, K. Michel; Carlos Mora, Andrey Soto, J. Méndez; Manfred Ugalde.
Argentina, con dos centrales zurdos
Para este partido, Scaloni optó por una zaga central de futbolistas izquierdos: Lisandro Martínez y Facundo Medina.
¡ASÍ FORMA ARGENTINA!
Emiliano Martínez; Agustín Giay, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nico Paz; Julián Álvarez, Gianluca Prestianni.
¿Walter Samuel, DT de Racing?
El ayudante de campo se va de la Selección Argentina en los próximos días y Diego Milito lo llamó. MIRÁ LA DECISIÓN QUE TOMÓ...
Cómo llega Costa Rica
El elenco centroamericano viene de perder 2-0 con el Ecuador de Marcelo Gallardo.
Cómo llega la Selección Argentina
El equipo de Lionel Scaloni viene de perder 2-1 con Uruguay el pasado viernes en La Bombonera. El descuento lo convirtió Julián Álvarez, pero no alcanzó.
Todos los árbitros del partido
- Árbitro: Bruno Arleu (Brasil)
- Árbitro Asistente 1: Luanderson Lima (Brasil)
- Árbitro Asistente 2: Nailton De Souza (Brasil)
- Cuarto Árbitro: Flavio De Souza (Brasil)
- VAR: Rodrigo Guarizo (Brasil)
- AVAR: Pablo Gonçalves (Brasil)