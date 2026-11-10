Dibu Martínez no atajará en los amistosos de la Selección Argentina contra Uruguay y Costa Rica

Sin Lionel Messi por primera vez después de más de 20 años, ahora la Selección Argentina afronta una nueva fecha FIFA con dos amistosos internacionales. En ese sentido, en esta oportunidad enfrentará a Uruguay en primera instancia y luego empezará a preparar el cotejo contra Costa Rica. Sin embargo, se reveló que Emiliano Martínez no atajará en ningún partido.

Emiliano Martínez, arquero de la Selección Argentina. (Getty Images)

Vale resaltar que el viernes 13 a partir de las 20 horas se jugará en La Bombonera para disputar nuevamente el histórico clásico del Río de La Plata frente a la Celeste. Apenas 4 días después, el martes 17 por la noche, la Albiceleste se medirá con el seleccionado centroamericano en el Estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en la Provincia de Córdoba.

Lo cierto es que Dibu no atajará ni contra Uruguay ni con Costa Rica. Esta novedad está ligada a que está transitando su rehabilitación luego de haber sido intervenido quirúrgicamente por una lesión ósea que lo obligó a operarse. Por ese motivo, el arquero de la Selección Argentina realiza trabajos para continuar con su pertinente recuperación.

Emiliano Martínez tras ser intervenido quirúrgicamente.

Cabe recordar que el guardameta salió a cortar un centro y chocó con Jarrad Branthwaite, en el enfrentamiento entre Chelsea y Everton por una jornada de la Premier League. Tras quedar inmóvil sobre el césped, los médicos ingresaron rápidamente, lo sacaron en camilla, se fue en ambulancia y quedó internado. Luego, se confirmó que debía pasar por el quirófano.

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Un dato importante a tener en cuenta es que Dibu fue visto haciendo trabajos de fuerza, lo que deja en evidencia que los plazos se están cumpliendo y avanza de forma positiva para volver a las canchas en las próximas semanas. De esta manera, Martínez seguirá en el gimnasio mientras luego complementará con algunos ejercicios sobre el campo de juego.

Emiliano Martínez, arquero de la Selección Argentina. (Getty Images)

El cronograma de la Selección Argentina hasta enfrentar a Uruguay

Martes 10 de noviembre

10.00 – Entrenamiento (cerrado)

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Miércoles 11 de noviembre

17.00 – Entrenamiento

Jueves 12 de noviembre

17.00 – Entrenamiento (cerrado)

Conferencia Lionel Scaloni (horario a confirmar)

Viernes 13 de noviembre

20.00 – Argentina vs. Uruguay (La Bombonera)

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La Selección Argentina en La Bombonera. (Getty Images)

Los convocados de la Selección Argentina

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Santiago Beltrán (River)

Defensores

Gonzalo Montiel (River)

Agustín Giay (Palmeiras)

Aaron Anselmino (Chelsea)

Mariano Troilo (Parma)

Leonardo Balerdi (Roma)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Lyon)

Román Vega (Zenit)

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Volantes

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Máximo Perrone (Como 1907)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Valentín Barco (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Manchester City)

Nicolás Paz (Como 1907)

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