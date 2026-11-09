El cronograma de la Selección Argentina hasta el amistoso contra Uruguay en La Bombonera

Por primera vez sin Lionel Messi, la Albiceleste jugará el viernes 13 con la Celeste y el martes 17 ante Costa Rica en Córdoba.

La Era Post Lionel Messi ya es una realidad. Por primera vez después de más de 20 años con la presencia del ’10’, ahora la Selección Argentina afronta una fecha FIFA con dos amistosos internacionales. En ese sentido, en esta oportunidad enfrentará a Uruguay en primera instancia y luego empezará a preparar el cotejo contra Costa Rica.

Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina.

Vale resaltar que el viernes 13 a partir de las 20 horas se jugará en La Bombonera para disputar nuevamente el histórico clásico del Río de La Plata frente a la Celeste. Apenas 4 días después, el martes 17 por la noche, la Albiceleste se medirá con el seleccionado centroamericano en el Estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en la Provincia de Córdoba.

Lo cierto es que los futbolistas arriban durante todo el día del lunes 9, inclusive por la noche, con el objetivo de completar la delegación. Ya con todos en el país, Lionel Scaloni diagramó un entrenamiento cerrado el martes 10 por la mañana en el predio de la AFA en Ezeiza. Además, el miércoles 11 a las 17 horas habría una práctica a puertas abiertas para la prensa.

Los futbolistas de la Selección Argentina. (Getty Images)

A su vez, el jueves 12 habrá un ensayo formal a las 17 horas, pero sin el acceso de personas ajenas al combinado nacional. A continuación, aunque aún se desconoce el horario exacto, hay programada una conferencia de prensa de Scaloni. Por último, el viernes 13 a las 20 horas, Argentina – Uruguay se medirán frente a frente en La Bombonera.

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El cronograma de la Selección Argentina hasta enfrentar a Uruguay

Lunes 9 de noviembre

Arribo de jugadores (sin actividad)

Martes 10 de noviembre

10.00 – Entrenamiento (cerrado)

Miércoles 11 de noviembre

17.00 – Entrenamiento

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Jueves 12 de noviembre

17.00 – Entrenamiento (cerrado)

Conferencia Lionel Scaloni (horario a confirmar)

Viernes 13 de noviembre

20.00 – Argentina vs. Uruguay (La Bombonera)

La Selección Argentina en La Bombonera. (Getty Images)

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Los convocados de la Selección Argentina

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Santiago Beltrán (River)

Defensores

Gonzalo Montiel (River)

Agustín Giay (Palmeiras)

Aaron Anselmino (Chelsea)

Mariano Troilo (Parma)

Leonardo Balerdi (Roma)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Lyon)

Román Vega (Zenit)

Volantes

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Máximo Perrone (Como 1907)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Valentín Barco (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Manchester City)

Nicolás Paz (Como 1907)

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