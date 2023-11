A lo largo de los seis partidos que lleva disputados en el Mundial Sub 17 de Indonesia, Diego Placente echó mano a los tres arqueros que decidió incluir en la convocatoria de la Selección Argentina. En el estreno, con derrota 2-1 ante Senegal, el titular había sido Froilán Díaz. Sin embargo, fue Jeremías Florentín quien se quedó con el puesto desde la segunda jornada ante Japón hasta este martes en que se disputaron las semifinales ante Alemania.

El arquero de Talleres de Córdoba se había consolidado con buenas actuaciones, recibiendo nada más que un gol, precisamente ante los nipones, y manteniendo su valla invicta ante Polonia, en el cierre de la fase de grupos, Venezuela en octavos y Brasil en cuartos de final. Pero le tocó sufrir una mala jornada ante Alemania, con algo de responsabilidad en el primer gol y con clara incidencia en el segundo, tras una mala salida. Errores, lógico, que también son producto de la edad.

Sorprendió, por eso mismo, que luego que Argentina consiguiera la agónica igualdad 3-3, gracias a un intratable Agustín Ruberto que marcó los tres goles del equipo, que Diego Placente apurara la variante que dio ingreso a su tercer arquero, Franco Villalba, para la definición desde el punto penal.

En un primer momento, Florentín pareció no terminar de reaccionar a lo que estaba sucediendo. Y cuando fue saludado por su compañero, para relevarlo, se lo vio dejar la cancha con lágrimas en los ojos, visiblemente afectado por la situación. Si bien Villalba podría luego contener un penal, habiendo estado muy cerca en otros, no pudo torcer la suerte de Argentina, que con las definiciones fallidas de Mastantuono y Echeverri terminaría quedándose corta en efectividad siendo eliminada por Alemania.

¿Por qué ingresó Villalba?

Fue el propio Franco Villalba el que una vez finalizada la definición, con evidente semblante de tristeza, explicó por qué se había dado la modificación previa a los penales. “Apenas empatamos el partido, le dije a Diego (Placente) que me ponga, que yo me tenía fe para los penales. Pero lamentablemente no pudimos ganar. Esto va a dolor, mucho”, manifestó el arquero de Vélez.

Repudiables críticas a Florentín

Sin terminar de tomar conciencia de que quienes salieron a la cancha a jugarse el alma por la camiseta de la Selección Argentina en Indonesia son jóvenes de 17 años, todavía en proceso formativo en la amplia mayoría de los casos, hubo quienes tras la eliminación acudieron a las redes sociales de Jeremías Florentín para recriminarle los errores que, como también los tuvieron sus compañeros y los futbolistas alemanes, cometió en la semifinal. A la vez, estas críticas al juvenil generaron la indignación de muchos otros usuarios, que reprocharon la irresponsable actitud de juzgar al futbolista.

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial de Indonesia?

La Selección Argentina deberá jugar ahora por la medalla de bronce de la Copa del Mundo que se está disputando en Indonesia. El encuentro será el próximo viernes primero de diciembre, otra vez en el Estadio Manahan de Surakata y desde las 9 de la mañana, ante el seleccionado que resulte perdedor de la semifinal entre Francia e Indonesia.