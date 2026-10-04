El capitán de Benín, picante antes de la despedida de Messi: “Los argentinos juegan sucio”

Steve Mounié fue contundente en la previa del amistoso internacional contra la Selección Argentina, que se jugará este martes.

Este martes por la noche, la Selección Argentina se enfrenta a Benín en el tercer amistoso internacional de esta fecha FIFA, donde además será la despedida de Lionel Messi. Con ese panorama sobre la mesa, el que calentó la previa fue Steve Mounié, donde en una entrevista recordó un encontronazo con Leonardo Balerdi y apuntó contra los sudamericanos.

Todo se remonta a 2024, cuando vestía la camiseta de Brest y se enfrentó a Olympique de Marsella. En aquel episodio, fue expulsado tras un cruce con el albiceleste y fue una de las pocas tarjetas rojas que vio durante toda su carrera. En ese sentido, en esta oportunidad como el capitán del combinado africano, habló en nombre de todo el conjunto.

Steve Mounié, capitán de la Selección de Benín. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con Olé, fue tajante. “Balerdi tiene algo de vicio y es muy malicioso“, sentenció Mounié en primera instancia. Luego, también agregó: “Es un jugador difícil. Recibí esa tarjeta roja porque agarró mi brazo y me sacudió. En reacción a eso, le di un golpe en el pecho y se tiró al piso llorando. Es muy inteligente“.

Inmediatamente después, redobló la apuesta. “Todo el equipo argentino es así. Es una especialidad de los equipos sudamericanos, les gusta entrar en tu cabeza y jugar sucio“, aseguró el capitán de Benín. De hecho, fue aún más lejos y argumentó: “Lo vimos en la Copa del Mundo con Argentina, también con Paraguay en el partido ante Francia“.

Steve Mounié, capitán de la Selección de Benín. (Getty Images)

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Pocos segundos más tarde, reveló los ‘trucos’ que llevan a cabo. “Tratan de entrar en tu cabeza, de hablarte, de atacarte. No pueden parar. Es su juego“, manifestó el futbolista africano. En ese sentido, además añadió: “Si no eres fuerte de mente, puedes reaccionar y recibir una tarjeta roja o amarilla. Es algo a lo que Benín debe prestar atención“.

Sin ir más lejos, recordó: “Aquella no fue la primera vez que me encontré con Balerdi, en un partido anterior, cuando estaba cerca de él, me agarró del pecho y me sacaron una amarilla“. Por último, se refirió al defensor argentino. “Es un jugador muy malintencionado. Si lo veo en el partido, le diré que no haga eso con mis jugadores jóvenes“, culminó su relato.

Steve Mounié, en Augsburgo. (Getty Images)

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¿Cuándo juega Argentina vs. Benín en la despedida de Lionel Messi?

La Selección Argentina, que comanda tácticamente Lionel Scaloni, finalmente cerrará esta fecha FIFA enfrentando a Benín el próximo martes 6 de octubre a las 20 hs. en el estadio Monumental de Núñez.