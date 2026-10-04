Franco Mastantuono confesó que le mandaba mensajes a Messi por Instagram: “Nunca los vio”

En la previa de la despedida del astro de la Selección Argentina, el ex River reveló que cuando era chico le escribía por las redes sociales.

Bien se sabe que este martes es la despedida de Lionel Messi, lo que significa un evento histórico para el deporte en general. Después de más de 20 años ligados, el astro le dice adiós a la camiseta de la Selección Argentina en el amistoso internacional frente a Benín en el Estadio Monumental. En ese contexto, Franco Mastantuono hizo una revelación.

Un dato importante a tener en cuenta es que el juvenil es uno de los que ya utilizó la ’10’ de la Albiceleste, en una fecha FIFA en la que estuvo ausente el rosarino. Debido a que comparte la misma posición dentro del campo de juego y reúne ciertas condiciones similares, en aquel entonces el cuerpo técnico de Lionel Scaloni le brindó el número estelar.

Franco Mastantuono, en la Selección Argentina. (Getty Images)

Lo cierto es que le dedicó unas sentidas palabras. “La primera vez que vine a la Selección, pensaba el momento de encontrarlo a él“, recordó Mastantuono en primera instancia. Luego, aportó más detalles y expresó: “Claramente siempre fue mi inspiración. Fue especial, verlo tan cerca, era un imán de querer mirarlo y ver qué hace o tratar de entenderlo“.

Pocos segundos más tarde, llegó el turno de la confesión que nadie conocía hasta este momento. “De poca edad, le mandaba siempre mensajes en Instagram“, reveló Franco en una entrevista exclusiva en la previa de la despedida de Messi. Inmediatamente después, el oriundo de Azul reconoció: “Para agradecerle y hacerle saber que todos estábamos con él“.

Franco Mastantuono y Lionel Messi, en la Selección Argentina. (Getty Images)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Los argentinos queríamos que a él se le diera“, sentenció sin titubear al decirlo ante la cámara. Sin embargo, sobre lo que le escribía, volvió a manifestar: “Los mensajes no los vio nunca, pero yo era feliz comunicándole eso y las ganas que las cosas se le den“.

A su vez, el surgido de River siguió con los elogios. “Él potenció a todos los jugadores. Nos dio eso de competir por cosas grandes, no darse por vencido y confiar que nosotros podemos y capaces de llegar a cosas difíciles“, sostuvo para enaltecerlo aún más. Y por último, añadió: “El mensaje que da y lo que hizo, inconscientemente, es grandísimo“.

🇦🇷😅 Esto que cuenta Franco Mastantuono sobre los mensajes que le mandaba a Lionel Messi en Instagram.



🗣️ “QUERÍA AGRADECERLE Y HACERLE SABER QUE NOSOTROS QUERÍAMOS QUE SE LE DIERA”. pic.twitter.com/v2y2ONsLor — JS (@juegosimple__) October 4, 2026

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¿Cuándo juega Argentina vs. Benín en la despedida de Lionel Messi?

La Selección Argentina, que comanda tácticamente Lionel Scaloni, finalmente cerrará esta fecha FIFA enfrentando a Benín el próximo martes 6 de octubre a las 20 hs. en el estadio Monumental de Núñez.