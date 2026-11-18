El volante de Chelsea no jugó ante Uruguay ni ante Costa Rica y se refirió a eso, además de lo que implica ser parte de "la mejor selección del mundo".

Se terminó la última fecha FIFA del año y la Selección Argentina la cerró con una derrota ante Uruguay y una goleada por 7 a 0 frente a Costa Rica. Entre los 28 convocados que formaron parte de la nómina elegida por Lionel Scaloni, solo cinco futbolistas se quedaron sin sumar minutos en los 180′ que disputó la Albiceleste en La Bombonera y el Mario Alberto Kempes.

Juan Musso, Santiago Beltrán, Ezequiel Fernández, Santiago Castro y Valentín Barco fueron los excluidos de ambos compromisos, e incluso algunos de ellos quedaron marginados del banco de suplentes, como el caso de Equi o de Musso.

Luego del partido ante Costa Rica, el Colo Barco habló de la situación que afrontó en este fecha FIFA, en la que vio los 180 minutos de los amistosos desde el banco de suplentes.

En el aeropuerto, antes de partir rumbo a Londres para reicorporarse al Chelsea, el nacido en 25 de mayo fue consultado en ESPN acerca de si comprende sus pocos minutos recientemente. A modo de respuesta, Barco expresó: “Lo entiendo porque es la mejor selección del mundo, pero soy jugador de fútbol y uno siempre quiere jugar. No estás tan contento cuando no jugás, pero soy conciente que esta es la mejor selección del mundo y poder estar, compartir y vivir esto con mis compañeros también me pone contento“.

"NO ESTÁS TAN CONTENTO CUANDO NO JUGAS… LO ENTIENDO PORQUE ES LA MEJOR SELECCIÓN DEL MUNDO"



🗣️ El Colo Barco sobre los minutos en la Selección Argentina



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En toda su carrera, el ex Boca suma un total de siete partidos con la Selección, entre oficiales y amistosos, en los que convirtió dos goles: frente a Zambia e Islandia.

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El Colo Barco y el pálpito para la final de Boca en la Copa Sudamericana

En el aeropuerto, antes de subirse al avión rumbo a Londres, el Colo también se refirió a la final que disputará Boca el próximo sábado 21, en la que definirá ante Atlético Mineiro al campeón de la Copa Sudamericana. En diálogo con ESPN, Barco señaló: “Siempre sigo a Boca, no quiero hablar mucho de la final, solo espero y deseo lo mejor para Boca“.

"SOLO ESPERO Y DESEO LO MEJOR PARA BOCA", el Colo Barco sobre la final que disputará Boca en la CONMEBOL #Sudamericana.



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Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

Con la conclusión de esta fecha FIFA tras los amistosos ante Uruguay y Costa Rica, la Selección Argentina cerró de manera definitiva el 2026. El próximo compromiso será en la primera fecha FIFA del año que viene, pautada para la semana del 22 al 30 de marzo del 2027.

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Qué rivales enfrentaría Argentina

Todavía no están definidos los rivales, lo que sí se supone es que serán amistosos debido a que, si bien en 2027 comenzarán las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, las mismas siempre comienzan a partir del segundo semestre del año posterior a la Copa del Mundo pasada.

En este sentido, la Selección Argentina no comenzó negociaciones con ningún para disputar compromisos en esa fecha FIFA de marzo. Lo que sí se sabe es que FIFA establece un máximo de dos partidos para dicho parate internacional, por lo que la Albiceleste afrontará entre uno y dos compromisos.

Los seleccionados europeos se encuentran bloqueados por la Nations League, por lo que deberían ser amistosos frente a selecciones de Asia, África, Oceanía, Concacaf o Conmebol.

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Las próximas ventanas internacionales pautadas por FIFA