Sin pelos en la lengua, Gianluca Prestianni opinó de la polémica sanción que recibió tras su cruce con Vinicius Junior en un Benfica - Real Madrid por la Champions League.

Disfrutando de un gran presente tanto en su club, Benfica, como en la Selección Argentina, Gianluca Prestianni dejó atrás la polémica tras su controversial cruce con Vinicius Junior, futbolista brasileño del Real Madrid. Aunque la sanción que le aplicaron la UEFA y la FIFA parece cosa del pasado, Prestianni se refirió a la situación una vez concluida la fecha FIFA de noviembre, en la que el joven delantero tuvo un rol preponderante en el seleccionado albiceleste.

Preguntado sobre si su actualidad en la Selección Argentina y el Benfica representa una especie de revancha tras la situación de adversidad y los cuestionamientos que atravesó a principios de año, Prestianni dejó en claro que no es el caso, pero que sí siente alivio por haber dejado atrás ese capítulo gris y por disfrutar de un buen momento en su joven carrera. Además, el joven de 20 años surgido de Vélez Sarsfield se dirigió a quienes le apuntaron con el dedo.

“No, no sé si revancha. Trabajé mucho, la gente cercana y del club me brindó todo su apoyo. Saben la persona que soy yo y eso creo que me ayudó mucho. Después, lo que opinaba gente que no me conoce no me daba lo mismo.

“Por suerte, pude trabajar fuerte mentalmente con la gente que me rodea. Era dar vuelta la página porque sabía cómo habían sido las cosas. Me acusaron sin saber nada“, Prestianni confesó en zona mixta tras el 7-0 de la Selección Argentina contra Costa Rica.

Gianluca Prestianni, jugador de Benfica.

La sanción a Prestianni

Luego de estar en boca de todos y ser tapa de diarios en todo el mundo tras el cruce con Vinicius, Prestianni logró dejar atrás esa imagen. Su presente en la temporada 2026-27 hizo que se volviera a hablar de él por sus actuaciones dentro de la cancha y no por motivos extrafutbolísticos.

Publicidad

Tras el conflicto con Vinicius Junior, en el que el brasileño denunció dichos racistas del argentino, Prestianni recibió una suspensión de seis partidos. Aunque solo cumplió esa sanción de forma efectiva en un encuentro (el duelo de vuelta contra el Real Madrid por los 16avos de final de la pasada Champions League), tiene otros tres partidos sujetos a un período de prueba de dos años.

Además, hay razones para creer que la ampliación de la suspensión de la UEFA al ámbito de la FIFA —que habría implicado que se perdiera los dos primeros partidos del Mundial 2026— fue lo que le costó a Prestianni su convocatoria para la Copa del Mundo.

Quizás no sea una vendetta, pero está claro que todo lo vivido en el último año le sirve de combustible al oriundo de Ciudadela, que se consolidó como una de las caras nuevas de la Selección y despierta interés a lo largo y ancho del Viejo Continente por sus actuaciones con el Benfica.

Publicidad

En síntesis