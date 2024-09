La Selección Argentina se encuentra ultimando todos los detalles pensando en los siguientes partidos correspondientes a las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de 2026. En ese contexto, Alejandro Garnacho fue uno de los convocados por Lionel Scaloni.

Así las cosas, el talentoso extremo de 20 años de edad se desligó momentáneamente de Manchester United para incorporarse a los vigentes campeones del Mundial, de la Copa América y de la Finalissima. Y lo hizo envuelto en una enorme emoción.

Es que Garnacho, nacido en Madrid, siente un fuerte sentido de pertenencia en torno a Argentina y lo demostró nuevamente en la previa de los encuentros contra Chile y Colombia para seguir acercándose a la próxima edición de la Copa del Mundo.

“Una vez más”, enfatizó Garnacho por intermedio de su cuenta oficial de Instagram, acompañando dicha frase con una serie de fotografías desembarcando en el Predio Deportivo Lionel Andrés Messi que posee la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza.

Naturalmente y, como no podía ser de otra manera, el prometedor futbolista de los Diablos Rojos de Old Trafford no demoró en recibir una catarata de mensajes positivos por su publicación, por su presente y por su proyección dentro de la Selección Argentina.

Los próximos partidos de Argentina

5/9 – Argentina vs. Chile (Buenos Aires)

10/9 – Colombia vs. Argentina (Barranquilla)

Los números de Garnacho en la Selección Argentina

Alejandro Garnacho acumula seis partidos oficiales defendiendo la camiseta de la Albiceleste. Todavía no pudo anotar goles.