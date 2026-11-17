La estrella de Como abrió la cuenta con un zurdazo y gritó el tercero con un potente derechazo.

En el Estadio Mario Alberto Kempes, la Selección Argentina enfrenta este martes a su par de Costa Rica en el marco del segundo amistoso del equipo en esta Fecha FIFA. Tras la derrota ante Uruguay en La Bombonera, la Albiceleste quiere volver a encontrarse con buenas sensaciones en la cancha.

El combinado dirigido por Lionel Scaloni dominó el partido ante los centroamericanos desde el inicio y no tardó en marcar la primera diferencia. Nico Paz fue el autor del primer tanto del encuentro.

A los 7 minutos del primer tiempo, el volante ofensivo de Como completó con un zurdazo una buena jugada individual de Argentina. Paz abrió el pie desde la medialuna y la puso cerca del palo izquierdo sin que el arquero Patrick Sequeira pudiera reaccionar.

¡GOLAZO DE ARGENTINA!



A los 7', Nico Paz puso el 1-0 ante Costa Rica. pic.twitter.com/3wYA8WiIKY — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026

En la recta final del primer tiempo, luego de que Julián Álvarez gritara el segundo de la noche, Nico Paz volvió a aparecer con el segundo en su cuenta personal y el 3-0 parcial. El de Como sacó un potente derechazo que se clavó en el ángulo más cercano.

PFFFFF, ¡PERO QUÉ GOLAZO, NICO!



A los 38', Paz convirtió su doblete y puso el 3-0 de Argentina ante Costa Rica. pic.twitter.com/N5ZpoOBOxU — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026

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Las próximas ventanas internacionales pautadas por FIFA

• 2027 22 al 30 de marzo; 7 al 15 de junio; 20 de septiembre al 5 de octubre; 8 al 16 de noviembre.

• 2028 20 al 28 de marzo; 29 de mayo al 6 de junio; 18 de septiembre al 3 de octubre; 13 al 21 de noviembre.

• 2029 19 al 27 de marzo; 4 al 12 de junio; 24 de septiembre al 9 de octubre; 12 al 20 de noviembre.

• 2030 18 al 26 de marzo; 3 al 11 de junio*

*última previa al Mundial 2030.