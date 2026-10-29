El Superclásico de la Selección: por qué el Boca – River será el más albiceleste de los últimos tiempos

El próximo choque entre el Xeneize y el Millonario no será uno más. Con una lluvia de convocados, referentes veteranos y joyas juveniles en la mira de Lionel Scaloni, el clásico se roba todas las miradas con un fuerte aroma a la Selección Argentina.

El Boca – River que se nos viene el fin de semana es, sin lugar a dudas, el clásico con más peso de Selección de los últimos tiempos. Lejos de ser un partido más del calendario, el choque está minado de futbolistas que son convocados habituales al combinado de Lionel Scaloni o que asoman como las grandes promesas de la Albiceleste.

Boca: liderazgo veterano y joyas atrevidas

El Xeneize llega al clásico tercero en su zona, pero liderando con autoridad la tabla anual. En sus filas cuenta con Leandro Paredes, uno de los referentes más veteranos e importantes del ciclo Scaloni. Pero el club de la Ribera ya no necesita que sus figuras brillen en el extranjero para que suene el teléfono del predio de AFA.

Hoy, las joyas jóvenes se ganan su lugar. Dylan Gorosito y Milton Delgado ya tuvieron roce juvenil, siendo Delgado un mediocampista que Scaloni evaluó para la próxima doble fecha ante Uruguay y Costa Rica, aunque finalmente se quedaría en Boca para disputar la recta final del campeonato.

Otro que pide pista es Flores, la gran novedad que sumó minutos en los últimos dos amistosos mostrando su gambeta y desfachatez. A ellos se suma Tomás Aranda (hoy lesionado pero considerado en la previa de la Copa del Mundo) y nombres que ya están en el radar a futuro como Lautaro Blanco.

River: pesos pesados y el futuro asegurado

Por el lado del Millonario, la lista de Selección es aún más extensa y pesada. Empezando por el arco, con Santiago Beltrán, un reciente convocado llamado a ser el dueño de los tres palos de Argentina en el futuro.

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En el fondo, asoman caudillos históricos: Nicolás Otamendi (quien ya se despidió del combinado nacional pero mantiene su chapa de leyenda), Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta. Además, Lautaro Rivero llega encendido tras irrumpir en Primera y ser el gran héroe del clásico del último fin de semana ante Racing.

La mitad de la cancha de River es un lujo “albiceleste”. Se mezclan veteranos del ciclo Scaloni como Thiago Almada y Ángel Correa, con jugadores que coquetean constantemente con la convocatoria, como Aníbal Moreno. También destaca Tobías Andrada, recientemente citado aunque una inoportuna lesión lo marginó. Arriba, Lucas Beltrán aporta su experiencia tras ser parte de los Juegos Olímpicos de París 2024 y de la primera fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El duelo en los bancos: Arruabarrena vs Ponzio

El costado de Selección también se respira en los entrenadores. Rodolfo Arruabarrena tuvo un fuerte recorrido juvenil (Mundial Sub-17 1991 y campeón Panamericano en 1995) y fue subcampeón de la Copa Confederaciones 1995. Su paso por la Mayor fue breve, con apenas seis partidos, una estadística similar a la etapa de jugador de Scaloni, aunque el Vasco no tuvo el lujo de jugar un Mundial.

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Enfrente, Leonardo Ponzio también pisa fuerte con su pasado juvenil: fue campeón del Mundial Sub-20 en 2001 como titular y disputó el Sudamericano Sub-17 en 1999. Aunque tuvo algunas apariciones en el ciclo de Alejandro Sabella, tampoco logró consolidarse en la Mayor. Como perla histórica, ambos técnicos llegaron a compartir un único entrenamiento juntos en la Selección Argentina, justo después del Mundial de Alemania 2006.