Julián Álvarez, inesperadamente, en medio de su participación con la Selección Argentina en el Torneo Masculino de Fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024, confesó en una entrevista lo que ya era un secreto a grandes voces: pretende salir del Manchester City en el mercado de pases del fútbol europeo actual.

El delantero nacido en Calchín dijo, sin vueltas, que ”no le gusta quedarse afuera de los partidos importantes”, más allá de que la temporada pasada fue ”uno de los jugadores con más minutos en el equipo”. Es decir, busca calidad (por ejemplo solo disputó 33 de los 210 minutos que se disputaron vs. Real Madrid en los Cuartos de Final de la Champions League) por encima de cantidad (sumó 54 compromisos, siendo así el futbolista con más presencias del equipo de Pep Guardiola).

Semejante declaración que lanzó en DSport, como era de esperarse, generó todo tipo de reacciones en los hinchas del Manchester City, quienes plasmaron sus puntos de vista en las redes sociales. ”Mientras Halaand esté aquí tiene que aceptar la vida como delantero suplente o irse, es así de simple”, comentó uno de los fanáticos del club celeste.

Por otro lado, uno de los fans le pidió analizar la situación en frío: ”Álvarez necesita pensar a largo plazo. De Bruyne se irá pronto y eso le liberará un papel detrás de Haaland. ¡Irse sería demasiado reaccionario en mi opinión!”. Mientras que otro de los aficionados del City demostró que no le gustaron nada las palabas de Julián: ”¿Qué es lo que quiere? Partidos importantes pero aún así tienes la mayor cantidad de minutos jugados. ¿Entonces los juegos que jugó no fueron importantes?”.

Por otra parte, dos de los usuarios aprovecharon para recriminarle el control de la pelota. ”Tal vez no regales el balón constantemente cuando te seleccionan para los juegos más importantes, no sé” y ”Trabaja en tu primer toque amigo, tienes el control del balón de Lukaku”, fueron de los comentarios más picantes al respecto del testimonio del ex River.

¿Cuál es la cláusula de rescisión de Julián Álvarez?

La salida de Julián Álvarez del Manchester City tampoco se ve como algo demasiado sencillo. Es que por más que sea requerido por otros equipos importantes de Europa, el que esté realmente decidido deberá desembolsar cerca de 90 millones de euros, monto correspondiente a la cláusula de rescisión. Además, la institución británica, por lo menos por el momento, no dio lugar a una cesión.

¿Qué clubes consultaron condiciones por Julián Álvarez?

Conforme a la prensa inglesa, el Chelsea fue el único que realmente se acercó al Manchester City para conocer condiciones para una transferencia de Julián Álvarez. Asimismo, BOLAVIP pudo comprobar que el Atlético de Madrid arrimó sus pretensiones al círculo cercano del delantero. Quizás, con las declaraciones del propio protagonista, vuelvan a hacer un intento.