El Mundial 2018 fue caótico para la Selección Argentina que venía de clasificarse en la última fecha tras un triunfo a Ecuador por Eliminatorias, de perder por goleada un amistoso 6-1 ante España y de suspender sobre la marcha una gira por Israel. En todo ese contexto, al que se sumaban infinidad de cambio en las convocatorias y esquemas de juego, el equipo se encontró al borde de la eyección del certamen en fase de grupos con 1 punto en dos partidos y Javier Mascherano contó por primera vez cómo fue que se acordó con Jorge Sampaoli cambiar el rumbo.

El combinado Albiceleste había empatado 1 a 1 contra Islandia en el debut y fue vapuleado 3 a 0 por Croacia en la segunda jornada. “Lo más preocupante fue el segundo tiempo con Croacia, después del primer gol fue un desconcierto total de ir persiguiendo camisetas croatas por cualquier lado y fue eso. No hubo más que eso”, recordó Masche en diálogo con Clank!, el podcast de Juan Pablo Varsky.

El propio Jefecito fue autocrítico de su actuación en el certamen: “El Mundial 2018 es el Mundial que claramente estuve peor, no estuve a la altura o a la altura de la que yo tenía, pero creo que se mezcló todo, las dos finales con Chile donde claramente el equipo estuvo a la altura, después no las ganaste…”. Y agregó: “La verdad que fue mi última etapa y me fui con una sensación de tristeza enorme, al final uno viene a la Selección por la gloria pero a disfrutar, uno no viene obligado, y la sensación fue de no haberlo podido disfrutar ese Mundial”.

Es que el equipo se encontró al borde de la eliminación tras un verdadero caos en la previa: “Muchas veces hablaba con los más chicos, Gio Lo Celso por ejemplo, y les comentaba, ‘chicos lo normal no es esto’. Pero bueno, se dio de esa manera. llegamos a Rusia envueltos en un montón de conspiraciones y rumores, el amistosos con Israel que no fuimos a jugar, había mucho ruido. Empezamos mal, continuamos mal y sí en un momento nos tuvimos que juntar con el presidente de por medio“.

Fue justamente después de la derrota por goleada ante Croacia que los referentes del grupo decidieron organizar una reunión para cambiar el rumbo de la Selección Argentina: “El partido de Islandia y Nigeria nos da una vida más, y cuando se dio esa posibilidad fue tratar de juntarnos y resolver los conflictos que había internamente que tenían que ver con el juego, con que no nos sentíamos cómodos. Sentíamos que no funcionaba y había que tratar de salvar el match point con Nigeria. Creo que era lo lógico, si nos quedaba una bala, usarla bien”.

“La charla fue con Sampaoli, todo el cuerpo técnico y el presidente (Claudio Tapia). Todo el grupo. No hablamos todos, obviamente habló Leo, hablé yo, hablaron 4-5 chicos más, dando la opinión de lo que estaba pasando para poder reconstruir y salvar. Pero salieron algunas cosas para afuera y no todo eso pasó”, rememoró Mascherano. “La realidad es que nosotros siempre planteamos que el equipo empiece a tener cosas normales, la heladera en la cocina, la cama en el dormitorio, cosas normales”, señaló en referencia a que en los partidos anteriores habían jugado con dos esquemas tácticos diferentes.

Sobre cómo se lo tomó Sampaoli, el ex futbolista del Barcelona fue sincero: “Al principio le molestó y creo que es normal que le moleste, pero fue ese momento de confusión. Al otro día fuimos a entrenar, todo bajó a la calma. Llegamos al partido de Nigeria con demasiado ruido por fuera pero no por dentro”.

En este sentido, Masche aprovechó para destacar al por entonces DT de la Selección Argentina: “Yo tuve 2 o 3 conversaciones mano a mano con Jorge, te soy sincero, para mí es un grandísimo entrenador, pero en ese momento su mensaje no nos llegaba tanto, pero no solo por culpa de él, era de las dos partes. A nosotros nos costaba convencernos de eso y esto traía cola de cómo habíamos terminado la Eliminatoria, clasificando de pedo en Ecuador”.

Finalmente la Argentina superó a Nigeria sobre la hora al imponerse 2 a 1 con un gol de Marcos Rojo y se clasificó a octavos de final, donde chocó con Francia, que terminó siendo campeón de esa edición.

Jorge Sampaoli junto a Neymar y Javier Mascherano en 2016 (IMAGO)

“Hay dos partidos con Francia. El primer tiempo nos superan ampliamente y encontramos el empate por Ángel (Di María), pero cuando nos ponemos 2 a 1 con el gol de Gabi Mercado, no aguantamos cinco minutos y nos meten un gol de otro partido. Ahí se nos desmorona todo”. Y cerró con una duda eterna: “Yo no sé que hubiese pasado si nosotros hubiésemos aguantado un poquito más porque íbamos a jugar 4-4-2 no se qué hubiese pasado, pero bueno es un contrafáctico“.

Justamente muchas críticas hacia su persona surgieron por ese encuentro ante Francia, sobre todo en algunas jugada en donde él corre de atrás a un joven -e inalcanzable Mbappé- y justamente sobre ese encuentro él mismo pondera su actuación: “Todo el mundo me ha criticado por el partido con Francia y para mi, de los 4 partidos, es el que mejor jugué. En términos futbolísticos he estado a la altura”.

Mascherano en Clank!