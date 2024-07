El ex futbolista recordó que no saludó a los hinchas en la final del Mundial de Clubes 2015 cuando jugaba en Barcelona.

Un momento que quedará marcado para siempre en la memoria del hincha de River Plate es la final ante Barcelona del Mundial de Clubes 2015, cuando tras ganar la Copa Libertadores el equipo de Marcelo Gallardo fue vencido por el elenco culé por 3 a 0. En aquel duelo, Javier Mascherano fue protagonista desde el arranque por su reacción ante el público Millonario.

Es que el Jefecito se reencontró con el equipo del que surgió en 2003 y en el que jugó hasta 2004, por lo que el público esperaba al menos un saludo que no sucedió. Ahora, en diálogo con Juan Pablo Varsky, el actual entrenador de la Selección Argentina sub 20, se arrepintió de haber ignorado a la hinchada.

“Fue un error no saludar a la gente”, sentenció. “Había vivido un episodio en 2006 con Corinthians, en la Copa libertadores por octavos de final, la gente me ovaciona de una manera increíble y el partido me superó, de hecho me echan. Marcelo (Gallardo) me hace echar”, recordó.

En este sentido, fue contundente: “Me quise abstraer de todo y a veces uno comete pelotudeces. Me equivoqué y tengo clarísimo que no hay vuelta atrás. A veces las acciones que tomás en tu vida no tienen vuelta atrás y ya lo acepté, no hay vuelta atrás con la gente de River. La gente de River me va a odiar toda la vida. Y tienen razón, se sintió ofendida y les falté el respeto”.

Cabe recordar que Mascherano volvió a jugar al fútbol argentino en la temporada 2019/20 y se puso la camiseta de Estudiantes de La Plata, cuyo presidente era Juan Sebastián Verón y el entrenador era Gabriel Milito, es decir, dos ex compañeros suyos, al igual que Mariano Andújar, arquero de ese equipo.

Por eso, hubo muchos hinchas de River que se enfurecieron con Masche por el no saludo en 2015 y la llegada al Pincha.

