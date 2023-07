Enzo Fernández, campeón del mundo con la Selección Argentina y el fichaje más caro de la historia del Chelsea -y la Premier League-, se hizo presente este martes en los estudios de ESPN F90 para charlar junto al Pollo Vignolo y el resto del equipo. El mediocampista está de vacaciones en su país tras una temporada inolvidable en su carrera y repasó distintos puntos de su trayectoria, desde las inferiores en River y su paso en Defensa y Justicia, hasta su transferencia récord a los Blues.

No obstante, entre tantos recuerdos y anécdotas inéditas, también hubo tiempo para hablar del ocio. Vignolo broméo con el videojuego FIFA, preguntándole sobre el asombro que le generaba verse en una pantalla, y Enzo confesó ser un apasionado de la PlayStation: “Sí, a veces juego y me pongo en el equipo. Juego con el Chelsea”.

Luego, cuando el conductor le consultó por lo similar de su animación dentro del juego, Fernández le dejó un mensaje a los desarrolladores del nuevo EAFC 24. “¿Si me hicieron parecido? Más o menos, estoy un poco enojado. No sé si me parezco tanto en la portada nueva que hicieron”, soltó para generar carcajadas en el piso de ESPN F90. ¡Durísimo!

Durante esta semana, EA Sports presentó la carátula de su nuevo simulador de fútbol y tuvo presencia argentina. Además de Enzo Fernández también apareció Juan Román Riquelme, ídolo de Boca. La recepción en nuestro territorio no fue la mejor, según se leyó en redes sociales. Las apariencias de Enzo y Román causaron mala impresión y el mediocampista del Chelsea lo dejó claro cuando visitó a ESPN F90.