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La mamá de Agustín Giay reveló detalles del intercambio del poncho con la Sole en plena despedida de Messi: “Esto es emoción tras emoción”

El lateral derecho fue titular en el último partido del astro y, tras uno de los momentos más emotivos de la noche, se animó a dar un paso al frente para agasajar a su madre.

La mamá de Giay se llevó un regalo especial.
© GettyLa mamá de Giay se llevó un regalo especial.

La Selección Argentina atravesó este martes una de sus noches más especiales en lo que fue el último partido de Lionel Messi con esa camiseta. Con un gol y dos asistencias, el astro se despidió con goleada ante Benín en un Estadio Monumental repleto.

La familia del delantero de Inter Miami estuvo presente y disfrutó de sus últimos minutos con la Albiceleste. Pero no fueron los únicos familiares que vivieron una noche especial. Agustín Giay tuvo un gesto que su mamá no va a olvidar.

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Luego de que Soledad Pastorutti cantara para todo el estadio, pero particularmente para Messi, el lateral derecho aprovechó para acercarse a la Sole y pedirle su poncho, que luego se lo regalaría a su madre.

Este miércoles, Lorena, la mamá del jugador de Palmeiras, contó detalles de la transacción: “Estaba cantando la Sole y nosotros estábamos enfrente. Estaba con mi hijo más grande y le dijo ‘qué lindo poncho que tiene la Sole’. Nosotros no veíamos nada y después, cuando se acercaron, Agustín me mostró que tenía el poncho abajo del brazo y me hacía señas. Yo festejando en la tribuna por el poncho”.

“Lo vimos a la salida un segundo porque mañana juega Palmeiras y lo esperaba una Trafic para ir al aeropuerto. Me dio el poncho, la campera azul y se fue. No pudimos hablar nada porque ya está concentrando”, se extendió Lorena sobre el especial momento.

Y añadió: “Anoche le pregunté cómo hiciste y me dijo ‘le cambio la campera porque tenía frío la Sole y le dije que mi mamá iba a estar muy contenta por el poncho’. Eso fue lo único que hablé con él”.

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Datos clave

  • Lionel Messi: se despidió ante Benín con una goleada, un gol y dos asistencias.
  • Agustín Giay: intercambió su campera azul por el poncho de la cantante Soledad Pastorutti.
  • Lorena: la madre del lateral recibió el poncho antes del viaje a Palmeiras.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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