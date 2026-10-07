La mamá de Agustín Giay reveló detalles del intercambio del poncho con la Sole en plena despedida de Messi: “Esto es emoción tras emoción”

El lateral derecho fue titular en el último partido del astro y, tras uno de los momentos más emotivos de la noche, se animó a dar un paso al frente para agasajar a su madre.

La Selección Argentina atravesó este martes una de sus noches más especiales en lo que fue el último partido de Lionel Messi con esa camiseta. Con un gol y dos asistencias, el astro se despidió con goleada ante Benín en un Estadio Monumental repleto.

La familia del delantero de Inter Miami estuvo presente y disfrutó de sus últimos minutos con la Albiceleste. Pero no fueron los únicos familiares que vivieron una noche especial. Agustín Giay tuvo un gesto que su mamá no va a olvidar.

Luego de que Soledad Pastorutti cantara para todo el estadio, pero particularmente para Messi, el lateral derecho aprovechó para acercarse a la Sole y pedirle su poncho, que luego se lo regalaría a su madre.

Este miércoles, Lorena, la mamá del jugador de Palmeiras, contó detalles de la transacción: “Estaba cantando la Sole y nosotros estábamos enfrente. Estaba con mi hijo más grande y le dijo ‘qué lindo poncho que tiene la Sole’. Nosotros no veíamos nada y después, cuando se acercaron, Agustín me mostró que tenía el poncho abajo del brazo y me hacía señas. Yo festejando en la tribuna por el poncho”.

“Lo vimos a la salida un segundo porque mañana juega Palmeiras y lo esperaba una Trafic para ir al aeropuerto. Me dio el poncho, la campera azul y se fue. No pudimos hablar nada porque ya está concentrando”, se extendió Lorena sobre el especial momento.

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Y añadió: “Anoche le pregunté cómo hiciste y me dijo ‘le cambio la campera porque tenía frío la Sole y le dije que mi mamá iba a estar muy contenta por el poncho’. Eso fue lo único que hablé con él”.

Datos clave

Lionel Messi: se despidió ante Benín con una goleada, un gol y dos asistencias.

se despidió ante Benín con una goleada, un gol y dos asistencias. Agustín Giay: intercambió su campera azul por el poncho de la cantante Soledad Pastorutti.

intercambió su campera azul por el poncho de la cantante Soledad Pastorutti. Lorena: la madre del lateral recibió el poncho antes del viaje a Palmeiras.