El posteo de Messi tras su retiro de la Selección Argentina: “Sé que estoy tomando la decisión correcta”

Con agradecimiento especial a Maradona y a cada persona que lo acompañó durante 21 años de carrera internacional, Leo volvió a despedirse con un emotivo texto en sus redes.

El 6 de octubre del 2026 pasará a la historia del fútbol mundial como el día en el que Lionel Messi se retiró de manera definitiva de la Selección Argentina. Luego de una aventura con grandes logros y algunos golpes, el 10 decidió colgar los botines en el plano internacional y se despidió en el Monumental con un triunfo ante Benín por 3 a 0, en el que dio dos asistencias y convirtió un gol.

Messi deja la Albiceleste siendo campeón del mundo, el máximo goleador y asistente histórico y el jugador con más partidos disputados, siendo el futbolista más influyente de todos los tiempos en el seleccionado.

Luego del encuentro, Leo dejó unas palabras ante todos los espectadores, presentes en el Monumental o desde la TV, en las que explicó porqué tomó esta decisión y recorrió toda su trayectoria por la Selección, además de agradecer a todos los que fueron parte de su camino.

Este miércoles, en el día posterior a su retiro del seleccionado, Messi se expresó con mayor profundidad en sus redes sociales, con un sentido posteo que publicó en Instagram.

En el mismo, le agradeció nuevamente todos los que formaron parte, directa o indirectamente, de su paso por el combinado nacional. Además, dejó un espacio especial para su familia, sus amigos y Diego Armando Maradona, de quien afirmó que “puso a nuestro país donde se merecía estar” y que “ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”.

Más allá de todas sus palabras, el testimonio más revelador es el que indica que no habrá vuelta atrás esta vez: “Sé que estoy tomando la decisión correcta“, destacó en el inicio de su comunicado. A continuación, todas sus frases.

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El posteo de Lionel Messi tras su retiro

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di.

Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba.

También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos. No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos.

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Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá.

Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”.

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El discurso de Messi para despedirse de la Selección Argentina

Tras el partido ante Benín, en medio de los homenajes, Lionel Messi agarró el micrófono en la mitad de la cancha del Estadio Monumental y allí dejó un mensaje de agradecimiento, tanto a los hinchas argentinos como a cada uno de los compañeros con los que compartió plantel durante los últimos 21 años.

“La verdad que es difícil decir algo hoy, se me cruzan muchas emociones y muchas cosas. Obviamente que lo primero que pienso es en mi viejo. Quiero agradecer, como lo dije en la carta de despedida, fue un orgullo muy grande defender esta camiseta por más de 20 años. En las buenas y malas, en los peores momentos, nunca dejé de luchar y de querer estar acá siempre”, inició.

Luego, añadió: “Les juro que me gustaría venir toda la vida porque vestir la camiseta de la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar. No venir más va a ser un dolor muy grande. Siento que es el momento. Estuvimos cerca de cumplir el sueño de volver a ser campeones del mundo. Dimos todo, el partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros”.

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En sintonía, Leo siguió con su discurso en el campo de juego del Monumental. “Siempre dejamos todo por esta camiseta, todos mis compañeros, todos nosotros, siempre. Agradezco a mis compañeros por este tiempo que me tocó compartir con este grupo. Me hicieron cumplir mi sueño de chiquito, de ser campeón del mundo, de Copa América, de Finalísima“.

Con un tono firme, alegre, y a tono con una despedida emotiva pero sin llorar, Messi siguió: “Voy a extrañar muchísimo jugar acá, tuve la suerte de ir por todo el país y siempre es una alegría enorme. Soy un agradecido por todo lo que me tocó vivir, siempre jugar a cancha llena, eso es hermoso. La gente haciendo un esfuerzo enorme, gracias a ustedes siempre somos locales en todos lados”.

Mientras sus compañeros y los hinchas largaban lágrimas, el 10 dejó una revelación que nunca había expresado relacionada a un partido en el Monumental: “El partido después del Mundial fue lo más lindo que me pasó. Hasta el día de hoy veo videos y me emociona. Fue algo espectacular, así que muchísimas gracias. Hoy les digo adiós a todos ustedes. Voy a extrañar defender los colores de la Selección, pero siempre voy a estar bancando a estos chicos y todos los que vengan. Siempre unidos”.

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Su mensaje final fue claro y contundente: “Para conseguir cosas importantes hay que formar grupos unidos. En los momentos duros es cuando se ven los grupos. Tuvimos un grupo extraordinario y por eso conseguimos todo lo que conseguimos. Soy un agradecido a Dios de ser argentino, orgulloso de ser argentino. Gracias a todos ustedes. Los quiero”.