La Selección Argentina se entrenó por segunda vez pensando en Uruguay: Scaloni define la formación

Este viernes, desde las 20 horas y en la Bombonera, la Selección Argentina iniciará oficialmente su era sin Lionel Messi. Es que, en el marco de un nuevo amistoso FIFA internacional, el combinado encabezado estratégicamente por Lionel Scaloni se encontrará frente a frente con su para de Uruguay, en lo que será el primero de dos cotejos.

Previo al segundo amistoso, frente a Costa Rica, a desarrollarse el martes 17 de noviembre en Córdoba, La Albiceleste chocará con uno de los seleccionados que mejor conoce y que actualmente es dirigido por el emblemático Diego Forlán. En ese contexto, este miércoles, llevó a cabo su segunda sesión de entrenamiento, con la misión de continuar ultimando detalles.

En el predio Lionel Andrés Messi de la localidad bonaerense de Ezeiza, la Selección Argentina llevó adelante un entrenamiento que comenzó con demora, ya que estaba pactado para las 17 horas, pero que finalmente se postergó hasta las 18:15. No es un detalle menor que, por decisión del entrenador, los primeros minutos fueron abiertos a la prensa.

Posteriormente, llegó la parte más intensa del entrenamiento en cuestión, con cuestiones tácticas y diversos ejercicios. Al mismo tiempo, Scaloni, que de forma inminente hará oficial la renovación de su contrato con La Albiceleste, continuó analizando variantes y despejando dudas con respecto a lo que será la formación ante Uruguay.

Dibu Martínez sufrió una dura lesión con Chelsea. (Foto: Getty)

Por empezar, hay que destacar que Dibu Martínez no está descartado pese a que no se encuentra al ciento por ciento desde lo físico. Si finalmente no es de la partida, todo indica que Gerónimo Rulli le ganará la batalla a Juan Musso y se posicionará bajo los tres palos de la Bombonera, tratando de aprovechar su oportunidad.

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En cuanto a la última línea, todo parece más claro, con Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico picando en punta. De ese modo, por lo menos desde el inicio, nombres propios como los de Gonzalo Montiel, Facundo Medina y Román Vega deberán aguardar por su chance de sumar minutos.

En el medio, es prácticamente un hecho que Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández serán los elegidos por Scaloni. Y, finalmente, en lo relacionado netamente con lo ofensivo, de no mediar ningún imprevisto, Nico Paz, Gianluca Prestianni y Julián Álvarez estarán desde el arranque, con el rol clave para lastimar a Uruguay.

La posible formación de Argentina ante Uruguay

Dibu Martínez o Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Enzo Fernández; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni.

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¿Cuándo se juega Argentina vs. Uruguay?

El partido entre los seleccionados de Argentina y Uruguay, correspondiente a un nuevo amistoso FIFA internacional, se llevará a cabo el próximo viernes 13 de noviembre, desde las 20 horas, en la Bombonera.

DATOS CLAVE

Argentina vs. Uruguay se jugará el viernes 13 de noviembre a las 20:00.

Lionel Scaloni dirigirá a la Selección Argentina en su primer partido sin Messi.

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