Gianluca Prestianni es una sensación en el comienzo de la temporada 2026-27. El delantero de la Selección Argentina, que aspira a ser una pieza fija en el equipo de Lionel Scaloni para lo que viene, la está rompiendo con Benfica y ya levantó interés de las potencias del viejo continente.

El nacido en Vélez Sarsfield se quedó por poco afuera del Mundial 2026, pero es uno de los llamados a dar un paso al frente en el nuevo proyecto que la Albiceleste está armando tras el retiro de Lionel Messi.

Según pudo saber BOLAVIP, Paris Saint-Germain está tras los pasos de Prestianni para el próximo mercado de pases. Luis Enrique lo tiene en carpeta para reforzarse con él y buscar la tercera Champions League consecutiva para el elenco parisino.

Prestianni había llegado a Benfica a inicios de 2024 en una operación que rondó los 10 millones de euros para el Fortín de Liniers. En caso de concretarse un salto a PSG, la cifra sería significativamente mayor por el momento del pibe y su proyección con apenas 20 años.

Prestianni, de gran momento en Benfica. (Foto: Getty)

Los números de Prestianni en la temporada 2026-27

La primera mitad de esta campaña encuentra al surgido de Vélez Sarsfield en un nivel extraordinario, destacándose incluso como el mejor argentino en Europa. En este semestre, Prestianni disputó 20 compromisos con Benfica en los que aportó 12 goles y repartió 6 asistencias.

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Para tener una referencia, el futbolista de 20 años, convocado a la Selección Argentina para la próxima ventana, había totalizado 56 encuentros, 4 tantos y 8 pases gol en sus primeras tres campañas con el club ibérico.

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