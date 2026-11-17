La Selección Argentina cierra el año. En el Estadio Mario Alberto Kempes se enfrentará en el último amistoso de la fecha FIFA de noviembre a la Selección de Costa Rica, en un duelo que le servirá a Lionel Scaloni para seguir probando variantes de cara a la próxima temporada.
La Albiceleste viene de perder 2 a 1 contra Uruguay en La Bombonera, y es por eso que para este encuentro el DT piensa en cuatro cambios con respecto a la última presentación. Uno de ellos, será el regreso de Dibu Martínez al arco, recuperado de una lesión de mandíbula que sufrió jugando para Chelsea.
Costa Rica, por su parte, también perdió en su último partido, que fue en su visita a Ecuador, donde cayó 2 a 0. Con un histórico como Bryan Ruiz comandado al primer equipo, los Ticos comenzaron un proceso de reestructuración de plantel tras perderse el Mundial pasado. En este sentido, podría repetirse el equipo que jugó ante la Tri.
Las alineaciones de Argentina y Costa Rica por el amistoso internacional
- Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Román Vega; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico Paz; Franco Mastantuono, Julián Álvarez, Gianluca Prestianni.
- Costa Rica: Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo y Joseph Mora; Roan Wilson; Carlos Mora, Douglas López, Andrey Soto y Josimar Alcócer; Manfred Ugalde.
El equipo arbitral de este partido
- Árbitro: Bruno Arleu (Brasil)
- Árbitro Asistente 1: Luanderson Lima (Brasil)
- Árbitro Asistente 2: Nailton De Souza (Brasil)
- Cuarto Árbitro: Flavio De Souza (Brasil)
- VAR: Rodrigo Guarizo (Brasil)
- AVAR: Pablo Gonçalves (Brasil)