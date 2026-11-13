Las alineaciones de Argentina y Uruguay por el amistoso internacional en La Bombonera

La Albiceleste inicia su última gira de amistosos en el año, con el Clásico del Río de La Plata.

En La Bombonera, por el primero de los dos amistosos de la fecha FIFA de noviembre, la Selección Argentina se mide ante la Selección de Uruguay, en lo que será el inicio de la nueva era para el equipo, que ya no contará con Lionel Messi tras su retiro frente a Benín.

De cara a este encuentro, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, pondrá todo lo mejor que tiene a disposición para intentar seguir dándole su impronta al equipo. En este sentido, no podrá contar con los lesionados Emiliano Martínez, Cristian Romero y Lautaro Martínez.

Uruguay, por su parte, viene con el interinato de Diego Forlán tras la salida de Marcelo Bielsa y se encuentra en un recambio generacional. De la mano de ‘Cachavacha’, la Celeste también pondrá lo mejor que tiene a disposición, con las presencias de Araújo, De Arrascaeta y Valverde en el XI.

Las posibles formaciones de Argentina y Uruguay por el amistoso internacional

Argentina : Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Julián Alvarez y Gianluca Prestianni.

: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Julián Alvarez y Gianluca Prestianni. Uruguay: Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Lucas Torreira, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Maximiliano Araújo y Darwin Núñez.

El equipo arbitral para este partido

Árbitro : Flávio Rodrigues de Souza (Brasil).

: Flávio Rodrigues de Souza (Brasil). Árbitro asistente 1 : Nailton Júnior de Sousa Oliveira (Brasil).

: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (Brasil). Árbitro asistente 2 : Luanderson Lima dos Santos (Brasil).

: Luanderson Lima dos Santos (Brasil). VAR: Pablo Ramón Gonçalves Pinheiro (Brasil).

La previa del partido