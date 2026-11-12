Predicción Argentina vs. Uruguay: resultado exacto del amistoso según la Inteligencia Artificial

La Albiceleste recibe a los dirigidos por Diego Forlán sin Messi y la IA dio su pronóstico.

La Selección Argentina se prepara para afrontar su primer partido desde el retiro de Lionel Messi. La Albiceleste recibirá este viernes a Uruguay en La Bombonera por el primer amistoso de la Fecha FIFA de noviembre y con la intención de volver a imponerse en el Clásico del Río de La Plata.

A la ausencia del ’10’ se suma la baja de Lautaro Martínez por lesión. No obstante, la lista de convocados de Lionel Scaloni cuenta con figuras de la talla de Enzo Fernández, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister o Nico Paz, entre otros.

En la previa del encuentro amistoso, Bolavip le pidió a Gemini (la Inteligencia Artificial de Google) una predicción con resultado exacto y goleadores. ¿El verdicto? Triunfo argentino por la mínima diferencia.

José María Giménez intenta interceptar un pase de Enzo Fernández (Getty Images)

La predicción de la IA de Argentina vs. Uruguay por el amistoso internacional

Resultado Final Simulado: Argentina 2-1 Uruguay

El desarrollo en los 90 minutos:

0-1 (Minuto 22): La Celeste da el primer golpe en La Bombonera. Tras una recuperación de Rodrigo Bentancur en el mediocampo, Federico Valverde acelera y lanza un pase rasante a la espalda de la defensa argentina. Darwin Núñez gana en velocidad, pisa el área y saca un potente remate cruzado de derecha que resulta inatajable.

1-1 (Minuto 55): La Albiceleste reacciona en el complemento y consigue la igualdad apelando al juego asociado. Enzo Fernández anticipa en campo rival y toca rápido para Nico Paz. Asumiendo la conducción creativa en esta nueva etapa, el joven volante filtra una pelota exquisita entre los centrales para la diagonal de Julián Álvarez. La Araña controla orientado y define con un toque sutil y certero al primer palo.

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2-1 (Minuto 83): Argentina logra dar vuelta el clásico en el tramo final del amistoso. Tras una gran jugada individual por la banda izquierda de Franco Mastantuono, la defensa uruguaya comete una falta al borde del área. Thiago Almada toma el balón con confianza y ejecuta un tiro libre perfecto: un derechazo combado que supera la barrera y se clava en el ángulo superior izquierdo, desatando la fiesta en las tribunas y sellando la victoria local.

La posible formación de Argentina vs. Uruguay

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Enzo Fernández; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni