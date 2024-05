Lautaro Martínez anotó 24 goles en la Serie A, siendo de esta manera la base principal para la consagración número 20 en la primera división del Inter Milán en su historia. Este factor lo utilizó el Toro como argumento para decir que está al mismo nivel que Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane y Robert Lewandowski.

“¿Si me siento al mismo nivel que Mbappé, Haaland, Lewandowski y Kane? Sí, no tengo nada que envidiar, los números y los trofeos lo dicen. Algunos de ellos han ganado menos que yo. Tengo que seguir trabajando responsablemente, como me enseñó mi padre, pero puedo sentarme en la misma mesa que todos estos grandes”, dijo el delantero de la Selección Argentina en conversación con la Gazzetta dello Sport.

Vale mencionar que en lo que a estadísticas de la temporada se refiere, Lautaro Martínez quedó bastante lejos de los registros del resto de los mencionados. Con 27 tantos en 44 partidos, el ex Racing se ubica noveno entre los máximos artilleros de las cinco grandes ligas de Europa (Premier League, la Serie A, LaLiga, Ligue 1 y Bundesliga).

Mientras que Erling Haaland se coloca tercero con 38 tantos en 44 compromisos, Kylian Mbappé segundo con 44 en 47 y Harry Kane 44 en 45. Por su parte, Robert Lewandowski aparece en el escalón 14 con 25 celebraciones en 48 encuentros.

Lautaro Martínez ya suma 7 títulos en el Inter de Milán.

Todos los títulos de Lautaro Martínez en el Inter de Milán

Lautaro Martínez cerró su sexta temporada en el Inter de Milán , en donde ya acumula siete títulos: dos Serie A, dos Copas de Italia y tres Supercopas de Italia. Además, en la temporada 2022/2023 consiguió acceder a la Final de la UEFA Champions League (enfrentó al Manchester City).

Por otra parte, en cuanto a los números individuales, el Toro cosechó hasta entonces 129 goles en el Nerazzurro, lo que lo mantiene como el octavo máximo artillero de su historia. Se ubica a 155 tantos del líder de la clasificación que es Giuseppe Meazza.

Lautaro Martínez se refirió nuevamente a Romelu Lukaku

Romelu Lukaku se retiró del Inter de Milán la temporada pasada en medio de rumores de conflictos internos. Encima se sumó a la Roma, por lo que se transformó en uno de los principales rivales del elenco de Simone Inzaghi. Uno de los que más lo criticó fue Lautaro Martínez, quien a mediados del 2023 dijo que el delantero belga lo había decepcionado.

Al respecto de su vínculo con Lukaku, el Toro fue abordado en la entrevista que le concedió a La Gazzatta dello Sport. No obstante, dijo que no hubo mayores novedades: ”Lo llamé aquella vez, no me atendió, así que no hablé más”.