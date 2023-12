Gonzalo Olid Apaza y la historia de quien podría haber sido una de las grandes figuras de la Selección Argentina, supo ser entrenado por Maradona, compartir entrenamientos con Messi y selección con el ‘Dibu’ Martínez. Sin embargo, dejó el fútbol con apenas 22 años para vender papas y garrafas con su viejo.

Con 15 años Gonzalo recibió su primera convocatoria para los seleccionados inferiores de la Selección Argentina. Fue de la mano de Ubaldo Fillol, cuando el joven oriundo de San Miguel ya jugaba y destacaba en las inferiores de River Plate. “Mi familia no tenía nada que ver con el fútbol, pero todo se fue dando. A los 11 años, me llevaron a jugar en cancha de 11. Y a los 12 años ya estaba jugando en River”, contó en una entrevista con Infobae.

Una vez dentro del seleccionado albiceleste, Gonzalo comenzó a atravesar todo el proceso formativo, y en la Sub 17 del ‘Tata’ Brown llegó a compartir plantel con Emiliano ‘Dibu’ Martínez. Juntos disputaron el Sudamericano Sub 17, donde ‘Dibu’ recibió su gran oportunidad de ocupar el arco de la Selección, atajó dos penales en la final ante Brasil (a Coutinho y Dudu), y a pesar de la derrota, fue fichado por el Arsenal.

“En ese momento, atajaba Ignacio ‘Negro’ Arce, que justo ascendió ahora con Riestra. Era el arquero titular y me acuerdo que el Dibu tuvo su chance en el Sudamericano y, desde ahí, no salió más”, recuerda Gonzalo. “Tenía la misma confianza que tiene hoy. Tenía la misma personalidad que luce en la Selección”, afirmó.

Jugar con Messi y ser entrenado por Maradona

La carrera de Gonzalo Olid Apaza siguió en crecimiento y lo siguiente fue el Mundial Sub 17 del 2009. Al mismo tiempo, la Selección Absoluta se preparaba para Sudáfrica 2010, con Diego Maradona al mando. Y claro,la Sub 17 sirvió de Sparring y entrenaron juntos durante buena parte del 2009.

“Todos los miércoles íbamos a hacer fútbol con la Mayor. Nosotros llegábamos al entrenamiento y nos saludaban uno por uno. Era una locura”, explica Gonzalo. “El Diego era el árbitro del partido. Jugábamos con Messi, estaban todos“, recuerda.

Gonzalo explicó que eran otros tiempos y no tiene fotos con ninguno de los dos porque no iban con el celular a los entrenamientos. Aún así aquellos momentos permanecen imborrables en su memoria: “El Diego era el técnico de las prácticas. Tenía ganas de abrazarlo en medio de la práctica y, a la vez, mantener esa seriedad de entrenar con la Mayor”, explica.

Su decisión de dejar el fútbol y encontrar otra pasión

La camada de Gonzalo Olid Apaza sufrió la peor crisis en la historia de River: el descenso. Por ello, muy pocos jugadores de aquellas inferiores llegaron a debutar en primera. “Después de haber jugado un Mundial y estar dos años en la Reserva, me terminé yendo a Deportivo Merlo para jugar en la Primera Nacional porque no jugaba”, reconoce Gonzalo.

“Me voy por eso. Quería jugar, necesitaba minutos, me salió esa oportunidad y me fui. No hablé con Almeyda en ese momento”, explicó. Y claro, a su regreso se encontró jugando con los descartes del Pelado en aquel River. Pudo compartir entrenamientos con Trezeguet, González Pires y los mellizos Funes Mori, pero su carrera comenzó a enfilarse hacia el ascenso del fútbol argentino.

Luego de un paso por Defensores de Belgrano, llegó a Cambaceres, donde decidió dejar el fútbol. “Terminé jugando en la C, en un club como Cambaceres, que fue la primera vez que decidí dejar de jugar. También descubrí cosas que, si seguiría jugando al fútbol, no las iba a poder hacer. Como lo fue empezar a laburar, fue algo nuevo”, comenta.

Con 25 años, la carrera de Olid Apaza, un futbolista que supo ascender por las categorías juveniles de la Selección Argentina y River Plate llegó a su final. “Mi papá vendía papas en ese momento y me tiró la mano para que me dedique a eso y desde hace ocho años me dedico a vender verdura embolsada”, reconoce Gonzalo, que hoy tiene su propio camión.

Gonzalo, que solía quedarse tras los entrenamientos a seguir jugando al fútbol, pateando tiros libres y disfrutando del aire libre, se dio cuenta del cambio que sintió en su interior, lo cual lo llevó a dejar la actividad. “Ya en Cambaceres, me di cuenta que no iba a vivir del fútbol. Y el ambiente tampoco era lo que más me gustaba. Un miércoles en cancha de Laferrere jugué el último partido con Cambaceres, lo llamé a mi viejo para decirle que no me iba a dedicar más al fútbol, me bancó en la decisión”, contó.

Hoy Gonzalo juega en el Club Deportivo Malvinas, que pelea el ascenso al Federal A, pero no cobra por jugar allí y se dedica desde hace ocho años a vender verdura embolsada. Con lo que saca de ello comenzó a viajar, y descubrió otra de las principales pasiones de su vida. “Tuve la posibilidad de empezar a viajar, descubrí otra pasión que tenía aparte del fútbol, que me encantó”, reconce Gonzalo.

Para cerrar, Gonzalo dejó su reflexión sobre su vida, que en sus 31 años se ve muy lejos de lo que se proyectaba cuando tenía la mitad de su edad actual: “Estoy muy tranquilo con que, todo lo que logré, lo hice con el esfuerzo mío y de mis viejos. No lo tomé como algo tan grave. Nunca dejé de jugar al fútbol, de hecho le busqué la vuelta para seguir compitiendo más allá del trabajo que tengo y seguiré haciéndolo hasta que me den las piernas.”