Los 10 mejores goles de Lionel Messi con la Selección Argentina

Lionel Messi se retira de la Selección Argentina. Tras 21 años en mayor, en los que ganó cinco títulos y llegó en tres oportunidades a la final del Mundial, el delantero de 39 años decidió ponerle punto final a su trayectoria y se despedirá con un amistoso frente a la Selección de Benín.

En los 207 partidos que disputó a lo largo de esta etapa, el ‘10’ convirtió 125 goles, por lo que es el máximo anotador histórico de la Albiceleste. En este sentido, Bolavip hizo un repaso con los 10 mejores que convirtió. Además, hay un bonus track con el más importante.

Los 10 mejores goles de Lionel Messi en la Selección Argentina

Gol a México (Copa América 2007)

Gol a Brasil (Amistoso Internacional 2012)

Gol a Irán (Mundial 2014)

Gol a Estados Unidos (Copa América 2016)

Publicidad

Gol a Colombia (Eliminatorias 2016)

Gol a Ecuador (Eliminatorias 2017)

Gol a Nigeria (Mundial 2018)

Publicidad

Gol a Ecuador (Copa América 2021)

Gol a Bolivia (Eliminatorias 2021)

Gol a México (Mundial 2022)

Publicidad

Bonus Track: el gol más importante de Messi en la Selección Argentina