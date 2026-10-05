Messi y su emotivo último posteo antes de la despedida de la Selección Argentina: “Voy a extrañar”

Por intermedio de las redes sociales, el astro argentino compartió un mensaje cargado de emoción antes del cotejo frente a Benín.

Este martes, Lionel Messi se despedirá oficialmente de la Selección Argentina. Será en el marco de un amistoso de la Albiceleste contra el combinado de Benín, con el Estadio Monumental de Núñez como escenario. Sin ningún tipo de dudas, un momento que absolutamente nadie quería que llegue y que quedará en la memoria del mundo entero.

Luego de más de dos décadas defendiendo los colores del seleccionado nacional, el inagotable astro de 39 años de edad y con presente en Inter Miami tomó la decisión de dar un paso al costado definitivamente. Lo hace después de alegrías y también de tristezas, pero siendo consciente de que lo dejó todo y de que cumplió su sueño de ser campeón del mundo.

Así las cosas, este lunes, algunas horas antes de la mencionada despedida, el nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, dio el presente por intermedio de sus redes sociales oficiales para compartir una publicación cargada de emoción. A través de la misma, La Pulga expuso fotografías de su último entrenamiento y palabras sinceras.

“Momentos especiales que sé que voy a extrañar”, manifestó el exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain en su cuenta oficial de Instagram. Lógicamente, tal como era de esperarse, la publicación no demoró en acumular una espectacular cantidad de likes y también de comentarios de todos y cada uno de los fanáticos.

A qué hora se despide Messi de la Selección Argentina

El partido entre Argentina y Benín, que significará la despedida de Lionel Messi de la Selección, se llevará a cabo este martes 6 de octubre, desde las 20:00 (hora local), en el Estadio Monumental de Núñez, en Buenos Aires.

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Cómo ver por TV Argentina vs. Benín

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, en el marco del propio partido contra el combinado africano de Benín, podrá visualizarse por intermedio de las pantallas de Telefé y TyC Sports, así como también a través de las plataformas de streaming Mi Telefé, TyC Sports, Flow, DGO y Telecentro Play.

La previa de Argentina vs. Benín

DATOS CLAVE

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina este martes 6 de octubre.

se despide de la Selección Argentina este martes 6 de octubre. Estadio Monumental albergará el partido Argentina vs. Benín a las 20:00 horas.

albergará el partido Argentina vs. Benín a las 20:00 horas. Telefé y TyC Sports transmitirán el encuentro con entradas totalmente agotadas.