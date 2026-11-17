La Albiceleste aplastó a los centroamericanos en Córdoba y los hinchas se preguntaron por la ausencia del Colo Barco.

La Selección Argentina goleó a Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes por el último amistoso de esta Fecha FIFA. La Albiceleste dominó a la visita desde el inicio del partido y los hinchas acompañaron en redes sociales con los habituales memes.

Lionel Scaloni realizó las 8 modificaciones que se le permitían para este duelo y a los seguidores de Argentina, sobre todo los de Boca, se preguntaron por qué el DT no optó por darle minutos a Valenín Barco, que esperó sentado en el banco de suplentes.

Los chistes también cayeron en contra del DT por la corta participación de Nico Paz en el Mundial 2026. La estrella de Como solo jugó 71 minutos en la cita de Estados Unidos, México y Canadá y no ingresó en la final ante España. Este martes la rompió con un doblete en solo 45 minutos en cancha.

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Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

Con la conclusión de esta fecha FIFA tras los amistosos ante Uruguay y Costa Rica, la Selección Argentina cerró de manera definitiva el 2026. El próximo compromiso será en la primera fecha FIFA del año que viene, pautada para la semana del 22 al 30 de marzo del 2027.