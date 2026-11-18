Tras ganar el Mundial de 2023, la Selección Argentina de talla baja se prepara para volver a disputar este certamen, en búsqueda de volver a hacer historia, defender la corona y traer nuevamente este título al país para seguir engrosando el palmarés de los últimos años.

Ante las dificultades para obtener el dinero para solventar el viaje hasta Marruecos, los futbolistas comenzaron con una colecta en las redes sociales, y allí recibieron una importante ayuda por parte de Marcos Senesi, el defensor del Tottenham que disputó la última Copa del Mundo.

Previo al viaje a Marruecos, los jugadores de la Selección de talla baja publicaron un video en su cuenta oficial de Instagram, en el que le agradecieron al ex San Lorenzo y a toda su familia por el aporte que recibieron para poder viajar en búsqueda de un nuevo título internacional.

“Un saludo especial a toda la familia Senesi, a Marcos, que colaboró con nosotros, que se puso la 10, se puso la camiseta de la igualdad y de la integración. Es un orgullo enorme que un jugador de la Selección haya colaborado con nosotros y haya donado lo que donó para que este sueño se haga realidad“, expresaron desde el seleccionado.

“Los vamos a representar de la mejor manera, vamos a buscar traer esa copa a Argentina de nuevo. Pero no nos vamos a olvidar nunca que esto también es un deporte, del amateurismo y del objetivo principal de esta institución, que es luchar por la paz en el mundo de las personas de talla baja“, agregaron.

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Este Mundial significa una oportunidad de seguir haciendo historia para el combinado argentino. Más allá del título obtenido en 2023, un año antes también se consagró campeón de la Copa América, en la que goleó 5 a 0 a Paraguay en la final. Además, ganó la Eurocopa en Murcia de manera invicta.

Cuándo se juega el Mundial de talla baja

Este certamen se disputará desde el 20 al 30 de noviembre, en Rabat, la capital de Marruecos. Allí estarán presentes 16 países, divididos en cuatro grupos de cuatro, donde se enfrentarán todos contra todos para determinar los clasificados a las rondas de mata-mata.

Los grupos del Mundial de talla baja

Grupo 1: Marruecos, Estados Unidos, Guatemala, Colombia.

Grupo 2: Francia, México, Bolivia, Sudán.

Grupo 3: Argentina, Brasil, Jordania, Iraq.

Grupo 4: Paraguay, Egipto, Japón, Arabia Saudita.