Tras la victoria ante Costa Rica en el Kempes, el 'Muro' fue saludado por el staff ya que no continuará trabajando con Scaloni.

Luego de la victoria 7 a 0 de la Selección Argentina frente a la Selección de Costa Rica en el amistoso disputado en el Mario Alberto Kempes, el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni vivió un momento emotivo dentro del vestuario del estadio ubicado en Córdoba.

Es que, este encuentro fue el último de Walter Samuel dentro del equipo de trabajo de Scaloni, debido a que el ‘’Muro’ tomó la decisión de comenzar a trabajar como cabeza de grupo, y así le puso punto final a su paso por la Albiceleste, que duró más de ocho años.

En el vestuario del Kempes, Claudio Tapia, presidente de AFA, le entregó una plaqueta en reconocimiento por su trabajo a lo largo de este proceso, en el que fue una pieza clave para Scaloni a la hora de trabajar la pelota parada, algo que se le destacó en el último Mundial.

Además de esto, también recibió como regalo dos camisetas de la Selección Argentina, una con el dorsal 13 y ‘El Muro’ en la espalda, mientras que la otra tenía el 6, ya que fueron los números que usó durante su paso como jugador. En paralelo a esto, los futbolistas lo ovacionaron con aplausos y el canto “olé, olé, olé, Walter, Walter”.

“Ya lo dije antes, gracias por la disponibilidad. Fueron años espectaculares, mi familia me acompañó y quiero mandar un fuerte abrazo. Muchas gracias a Leo por la oportunidad, al cuerpo técnico, fueron mi segunda familia y ustedes muchachos, si llego a ser algo en el fútbol va a ser gracias a toda esta gente”, dijo Samuel al tomar la palabra, visiblemente emocionado.

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Scaloni habló sobre la salida de Samuel

“No vamos a sumar a nadie, somos siete y creemos que con siete sobra. A veces sobran, a veces no. Creo que estamos bien, es una baja que más allá desde lo técnico nos ha dado un montón. Le hicimos un homenaje merecido y se notaba en el núcleo de la Selección una pérdida importante porque ha sido gran parte de la ayuda de todo lo que se ganó. No lo vamos a reemplazar porque es irremplazable y seguiremos con nuestra manera de ser. Si en el futuro lo echamos en falta lo llamaremos a ver qué hace”, dijo el DT de la Albiceleste en conferencia de prensa.

🥲🎙️ "NO LO VAMOS A REEMPLAZAR PORQUE ES IRREEMPLAZABLE"



El sentido análisis de Lionel Scaloni sobre la salida de Walter Samuel del cuerpo técnico de la Selección Argentina. pic.twitter.com/6NB5Pw3lRW — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 18, 2026

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

Con la conclusión de esta fecha FIFA tras los amistosos ante Uruguay y Costa Rica, la Selección Argentina cierra de manera definitiva el 2026. El próximo compromiso será en la primera fecha FIFA del año que viene, pautada para la semana del 22 al 30 de marzo del 2027.

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En este sentido, la Selección Argentina no comenzó negociaciones con ningún para disputar compromisos en esa fecha FIFA de marzo. Lo que sí se sabe es que FIFA establece un máximo de dos partidos para dicho parate internacional, por lo que la Albiceleste afrontará entre uno y dos compromisos.

Los seleccionados europeos se encuentran bloqueados por la Nations League, por lo que deberían ser amistosos frente a selecciones de Asia, África, Oceanía, Concacaf o Conmebol.

Datos clave

Walter Samuel dejó el cuerpo técnico de Lionel Scaloni tras más de ocho años .

dejó el cuerpo técnico de tras . Argentina goleó 5-0 a Costa Rica en su último partido disputado en 2026 .

en su último partido disputado en . La Selección Argentina volverá a jugar en la fecha FIFA del 22 al 30 de marzo de 2027.