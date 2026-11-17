El volante, figura en Córdoba y autor de un doblete ante Costa Rica, habló del tema más candente que lo rodea respecto al futuro de la Selección.

La Selección Argentina terminó su participación en esta fecha FIFA y, en consecuencia, en el año. Fue un triunfo ante Costa Rica por 7 a 0 en el Kempes con los goles de Nico Paz, Julián Alvarez, Franco Mastantuono, todos ellos por duplicado, y de Alexis Mac Allister.

Luego del compromiso frente a los Ticos, varios futbolistas albicelestes tomaron la palabra y uno de ellos fue Nico Paz, quien justamente fue el mejor jugador en cancha, pese a que disputó apenas el primer tiempo.

Todavía en campo de juego, el futbolista de 22 años que milita las filas del Como dejó sus sensaciones del partido y de su primer año como una fija de la Selección Argentina. En primera instancia, Paz, en diálogo con TyC Sports, soltó: “Representar a esta camiseta es lo máximo, sobre todo en días así, donde nos han brindado tanto cariño”.

En sintonía, siguió analizando: “Creo que estoy mejorando, divirtiéndome en el campo y con la calidad de jugadores que tenemos, de calidad increíble, se hace más fácil. Es increíble poder jugar en este equipo“.

Por último el periodista Joaquín Bruno le hizo la pregunta que se hace todo el país: si se imagina heredando el dorsal 10 que ahora dejó vacante Lionel Messi. “No pienso en el número de camiseta; juego porque amo el fútbol y lo que genera en la gente. Solo pienso en disfrutar, quiero seguir disfrutando de jugar”.

🗣️ "ESTOY DIVIRTIÉNDOME MÁS EN EL CAMPO. TENEMOS UN EQUIPO DE UNA CALIDAD INCREÍBLE"



🎙️ Nico Paz y el el balance de su año con la camiseta de la Selección Argentina.



🎙️ @jbruno84 pic.twitter.com/3ZtBvIWe7Z — TyC Sports (@TyCSports) November 18, 2026

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Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

Con la conclusión de esta fecha FIFA tras los amistosos ante Uruguay y Costa Rica, la Selección Argentina cerró de manera definitiva el 2026. El próximo compromiso será en la primera fecha FIFA del año que viene, pautada para la semana del 22 al 30 de marzo del 2027.

Qué rivales enfrentaría Argentina

Todavía no están definidos los rivales, lo que sí se supone es que serán amistosos debido a que, si bien en 2027 comenzarán las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, las mismas siempre comienzan a partir del segundo semestre del año posterior a la Copa del Mundo pasada.

En este sentido, la Selección Argentina no comenzó negociaciones con ningún para disputar compromisos en esa fecha FIFA de marzo. Lo que sí se sabe es que FIFA establece un máximo de dos partidos para dicho parate internacional, por lo que la Albiceleste afrontará entre uno y dos compromisos.

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Los seleccionados europeos se encuentran bloqueados por la Nations League, por lo que deberían ser amistosos frente a selecciones de Asia, África, Oceanía, Concacaf o Conmebol.

Las próximas ventanas internacionales pautadas por FIFA