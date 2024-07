El entrenador catalán no descarta que puedan darse salidas de su plantel en este mercado de pases.

Los rumores en este mercado de pases sobre una posible salida de Julián Álvarez del Manchester City parecía que se habían disipado a raíz de la postura del propio club de no soltarlo, por el simple hecho de que Pep Guardiola lo ve como una pieza fundamental de su esquema, a pesar de no darle la titularidad definitiva (eso es lo que puntualmente reclama el futbolista, por eso no descarta ser transferido).

Con este escenario, el Atlético de Madrid, mayormente, se movió en las últimas semanas con la ilusión de que la institución británica acepte la postura del ex River y se abra a negociar. Sin embargo, por lo menos por el momento, es uno más de los tantos trascendidos del libro de fichajes del verano europeo.

No obstante, el que alimentó los comentarios fue Pep Guardiola, que dejó la puerta abierta para que haya novedades al respecto. “No sé qué pasará en el mercado. La plantilla es bastante larga, si alguien se va, hablaremos de ello”, dijo el catalán en Carolina del Norte a la espera del encuentro amistoso frente al Celtic de Escocia.

En esa misma línea, el estratega del Manchester City remarcó que hasta que no cierre el mercado, todo puede suceder: ”Por supuesto, hasta el último día tenemos posibilidades, no descarto la opción de tener nuevos jugadores, siempre que alguna se vaya. Por lo tanto, creo que en un 85, 90, 95 por ciento, tendremos la misma plantilla”.

Julián Álvarez se perderá la pretemporada del Manchester City

Julián Álvarez, tras su consagración con la Selección Argentina en la Copa América 2024, se sumó al combinado nacional que comanda Javier Mascherano que participará del Torneo Masculino de Fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024 (debutará este miércoles 24 de julio a las 10 horas de Argentina frente a Marruecos en Saint-Etienne).

Mientras tanto, sus compañeros del Manchester City se trasladaron a los Estados Unidos en donde jugarán cuatro partidos amistosos: Celtic, Milan, Barcelona y Chelsea. Si todo transcurre como Argentina desea (Final de los JJ.OO. el 9/8), la Araña también se perdería la Final de la Community Shield con el Manchester United, pautada para el 10 de agosto.

Kevin De Bruyne seguirá en el Manchester City

A pesar de los rumores que depositaban a Kevin De Bruyne en el Al Ittihad, el belga seguirá en el Manchester City. El propio Pep Guardiola descartó esta posibilidad. Entonces, Julián Álvarez, que alternó con De Bruyne -y con Erling Haaland- en la temporada pasada, seguirá corriendo desde atrás para el once titular.