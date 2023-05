¿Por qué Alejandro Garnacho no juega el Mundial Sub-20 con la Selección Argentina?

Alejandro Garnacho, una de las grandes promesas que tiene el fútbol mundial que actualmente juega en el Manchester United de Inglaterra, no estará disputando la Copa del Mundo con la Selección Argentina. La noticia fue confirmada en las últimas semanas.

Esto se debe a que el atacante de 21 años no está autorizado por su club para disputar el torneo. Esto se debe a que la Premier League se juega a la par del final de la temporada de Inglaterra, y Erik Ten Hag insiste en no desprenderse de él por ser una pieza clave en el equipo.

Es importante aclarar que no es el único futbolista que no podrá tener en cuenta Javier Mascherano por esta misma situación. En las últimas semanas también le bajaron el pulgar el Brighton and Hove de Inglaterra y el Real Madrid de España por Facundo Buonnanotte y Nicolás Paz respectivamente.

+¿Por qué Garnacho juega para Argentina si nació en España?

Alejandro Garnacho Ferreyra nació el 1 de julio de 2004 (18 años) en Madrid, España. Su lugar de nacimiento le permitió representar a Selección de España Sub 18 en tres oportunidades en el marco de amistosos disputados en el transcurso de octubre de 2021.

No obstante, posee raíces argentinas gracias a su madre, Patricia Ferreyra Fernández. En más de una oportunidad comentó que quería defender la Albiceleste por este motivo. Eso le permitió ser convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina. Aunque no realizó su debut con la Mayor, sí tuvo actividad con la Sub 20 de Javier Mascherano: jugó cinco partidos entre exhibiciones y la reciente edición del Torneo Esperanzas de Toulon.