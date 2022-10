Alejandro Garnacho se convirtió en uno de los talentos más importantes del mundo en la actualidad. La habilidad que demostró en sus primeras presentaciones con Manchester United y en la Selección Argentina Sub 20 lo transforman en un centro de atención.

Sin embargo, el juvenil, que pretende afianzarse en el plantel profesional del equipo inglés, no solo suscita interés internacional por las condiciones que exhibe en el campo de juego. Esto se debe a que cuenta con una historia particular debido a sus diferentes raíces.

En este escenario, conoce los detalles acerca del perfil del futbolista: dónde nació, quién es su pareja, cómo está conformada su familia, en qué posición juega y quién es el jugador al que idolatra desde pequeño.

¿De dónde es Alejandro Garnacho?

Alejandro Garnacho Ferreyra nació el 1 de julio de 2004 (18 años) en Madrid, España. Su lugar de nacimiento le permitió representar a Selección de España Sub 18 en tres oportunidades en el marco de amistosos disputados en el transcurso de octubre de 2021.

No obstante, posee raíces argentinas gracias a su madre, Patricia Ferreyra Fernández. Esto le permitió ser convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina. Aunque no realizó su debut con la Mayor, sí tuvo actividad con la Sub 20 de Javier Mascherano: jugó cinco partidos entre exhibiciones y la reciente edición del Torneo Esperanzas de Toulon.

¿Quién es el ídolo de Alejandro Garnacho?

En más de una ocasión, Garnacho expresó a través de las redes sociales que el referente futbolístico de su carrera es Cristiano Ronaldo. En un acto del destino, ahora tiene la posibilidad de compartir vestuario y ser compañero del portugués en Manchester United.

Luego de haber disputado su primer encuentro como titular con el conjunto británico, el atacante reconoció su alegría por haber compartido la cancha con su ídolo. "No sé si es real o estoy soñando", escribió en Twitter, junto a una foto con CR7 tras la victoria frente a Sheriff Tiraspol en el marco de la quinta fecha de la fase de grupos de la Europa League 2022-2023.

¿En qué posición juega Alejandro Garnacho?

Garnacho se desempeña como extremo, lo mismo que hizo su ídolo durante gran parte de su carrera como profesional. Aunque su pierna más hábil es la derecha, puede ocupar el sector derecho e izquierdo del ataque de manera indistinta.

"A los hinchas les gustan los jugadores que dan espectáculo y Garnacho lo hizo. Parece Cristiano Ronaldo de joven. Me impresionó porque la mayoría de los extremos siempre apuestan por un camino y él no, es impredecible, tiene futuro", expresó el entrenador de Manchester United, el neerlandés Erik ten Hag.

¿Quién es la novia de Alejandro Garnacho?

Desde hace varios meses, el delantero se encuentra en pareja con Eva García, una joven española que trabaja como influencer. De hecho, posee más de 30.000 seguidores en Instagram y la misma cantidad en su cuenta de TikTok. Ambos comparten fotos juntos y demuestran su romance a través de las diferentes redes sociales.

¿Cómo está formada la familia de Alejandro Garnacho?

Alejandro es hijo de Alex Garnacho, nacido en España, y Patricia Ferreyra Fernández, de origen argentino. Además, tiene un hermano menor llamado Rober, quien, junto al resto de su familia, lo acompañan en su vida diaria en Inglaterra.

¿En qué equipos jugó Alejandro Garnacho?

El joven comenzó su formación como futbolista en las Divisiones Inferiores de Atlético Madrid, que lo transfirió a Manchester United a finales de 2020. Desde entonces, pasó por diferentes categorías de la institución inglesa hasta llegar al Primer Equipo.

El nivel que exhibió le permitió ser convocado a la Selección de España Sub 18. En octubre de 2021, participó de tres amistosos ante Turquía, Rumania y, por último, frente a Portugal.

En marzo de 2022, y junto a otros juveniles, fue citado a la Mayor de la Selección Argentina para las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial de Qatar. Pese a que no debutó, tuvo la oportunidad de compartir entrenamientos con Lionel Messi y el resto de las estrellas del plantel.

De todos modos, sí comenzó a tener actividad con la Sub 20 de la Albiceleste bajo las órdenes de Javier Mascherano. Después de haber jugado un amistoso contra Estados Unidos, fue una de las figuras en el Torneo Esperanzas de Toulon de este año, donde disputó cuatro compromisos y anotó cuatro goles.