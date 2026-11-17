El ex River y actual Fiorentina no sumó minutos frente a Uruguay y tampoco es titular este martes ante el elenco centroamericano.

Este martes la Selección Argentina recibe a Costa Rica por un amistoso internacional en esta fecha FIFA de noviembre. El partido que se disputa en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, cuenta con una particularidad y es la llamativa ausencia de Franco Mastantuono en la formación inicial que eligió Lionel Scaloni.

Cabe recordar que no jugó contra Uruguay, en el compromiso del pasado viernes que terminó con derrota por 2-1 en La Bombonera. Sin embargo, hoy hay rotación pero tampoco es titular en el cotejo frente al combinado centroamericano, lo que sorprendió a todos. Así las cosas, el ex River está en el banco de suplentes.

Franco Mastantuono, futbolista de la Selección Argentina. (Getty Images)

Lo cierto es que Mastantuono no juega por decisión táctica. Con vistas hacia el nuevo proceso, Scaloni continúa probando piezas y alterna titulares con nuevas caras. En ese sentido, el futbolista de Real Madrid pero cedido en Fiorentina quedó relegado y es una de las variantes que podría ingresar en el segundo tiempo, si el DT así lo decide.

La formación titular de Argentina ante Costa Rica

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nico Paz; Julián Álvarez, Gianluca Prestianni.