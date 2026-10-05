Predicción Argentina – Benín: así saldrá el duelo amistoso según la Inteligencia Artificial

Messi se despide de la Albiceleste, y la IA pronosticó otra noche para el recuerdo.

Se viene la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. En el Estadio Monumental, el ‘10’ dirá presente en el amistoso frente a Benín, en lo que será su última presentación con la camiseta de la Albiceleste para despedirse de los hinchas en su país.

Con las convocatorias de Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, Scaloni parará un equipo con lo mejor a disposición para cerrar esta gira amistosa con tres victorias. En este sentido, también le dará minutos a futbolistas históricos del equipo que no jugaron en los otros encuentros.

De cara a este duelo, Bolavip le pidió a Gemini, la Inteligencia Artificial de Google una predicción sobre cómo saldrá el partido que se disputará en el Monumental, y el pronóstico fue claro: será goleada de Argentina con otra noche soñada para Lionel Messi.

La predicción de la IA de Argentina vs. Benín por el amistoso internacional

Resultado Final Simulado: Argentina 3 – 0 Benín

El desarrollo en los 90 minutos:

1-0 (Minuto 10): La fiesta empieza temprano con la marca registrada del capitán. Tras una falta cometida en el borde del área, Lionel Messi ejecuta un tiro libre magistral con la zurda que supera la barrera y se clava en el ángulo superior derecho, desatando la primera gran ovación de la noche.

La fiesta empieza temprano con la marca registrada del capitán. Tras una falta cometida en el borde del área, Lionel Messi ejecuta un tiro libre magistral con la zurda que supera la barrera y se clava en el ángulo superior derecho, desatando la primera gran ovación de la noche. 2-0 (Minuto 38): Combinación rápida para ampliar la ventaja antes del descanso. Messi recibe en tres cuartos de cancha, filtra un pase quirúrgico para la diagonal de Julián Álvarez y este, al entrar al área, le devuelve la pared para que el ’10’ defina de primera con un toque suave pegado al palo.

Combinación rápida para ampliar la ventaja antes del descanso. Messi recibe en tres cuartos de cancha, filtra un pase quirúrgico para la diagonal de Julián Álvarez y este, al entrar al área, le devuelve la pared para que el ’10’ defina de primera con un toque suave pegado al palo. 3-0 (Minuto 75): La caricia final para sellar una noche inolvidable. Tras una maniobra colectiva con Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez, Messi captura un rebote en el área chica y firma su hat-trick con una vaselina sobre la salida del arquero, minutos antes de ser sustituido para recibir el aplauso estruendoso de todo el estadio en su despedida.

La posible formación de Argentina ante Benín

La Albiceleste saldría a la cancha con: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Alvarez.