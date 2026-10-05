La Albiceleste se medirá el próximo martes ante Benín en el Estadio Monumental en lo que será la despedida de la Pulga del combinado nacional.

El pasado viernes, Lionel Andrés Messi llegó a Argentina junto a su familia. La Pulga pasó tiempo con la familia y luego de sumó a la concentración de la Selección para afrontar lo que será su último partido con el combinado nacional en lo que promete ser una jornada a pura emoción.

La última función de Lionel Messi en la Selección Argentina será el martes 6 de octubre ante Benín en un Estadio Monumental que estará repleto. Quién recibió a la Pulga en el predio de Ezeiza fue Claudio Tapia, quien le dio unos anteojos de sol para sacarse algunas fotos y luego realizar un posteo en sus rede sociales.

El gesto de Tapia con el plantel en la antesala de la última función de la Pulga

También a través de sus redes sociales, Claudio Tapia compartió el ritual clásico de la Albiceleste antes de cada partido: el asado. En esta oportunidad fue el propio presidente de la AFA el encargado de hacerlo. Se lo vio en un asador enorme con fuego en el medio y unos cortes de carne colgados con cocción a fuego indirecto.

"Todo para mis chicos"



Claudio 'Chiqui' Tapia hizo un asado para los jugadores de la Selección en la previa del partido de despedida de Leo Messi el martes 6 de octubre. pic.twitter.com/zvml6Tk8Ln — Corta (@somoscorta) October 4, 2026

¿Cuándo juega Argentina vs. Benín en la despedida de Lionel Messi?

El equipo de Lionel Scaloni cerrará esta fecha FIFA enfrentando a Benín el próximo martes 6 de octubre a las 20 hs. en el estadio Monumental de Núñez.

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¿Cuántos goles hizo Lionel Messi en la Selección Argentina?

El actual jugador del Inter Miami acumuló 207 partidos y 125 goles con la Selección Argentina.

Los títulos de Lionel Messi en la Selección Argentina

Medalla de Oro de los Juegos Olímpicos (2008)

Copa América (2021)

Finalissima (2022)

Mundial de Qatar (2022)

Copa América (2024)

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