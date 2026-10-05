El pasado viernes, Lionel Andrés Messi llegó a Argentina junto a su familia. La Pulga pasó tiempo con la familia y luego de sumó a la concentración de la Selección para afrontar lo que será su último partido con el combinado nacional en lo que promete ser una jornada a pura emoción.
La última función de Lionel Messi en la Selección Argentina será el martes 6 de octubre ante Benín en un Estadio Monumental que estará repleto. Quién recibió a la Pulga en el predio de Ezeiza fue Claudio Tapia, quien le dio unos anteojos de sol para sacarse algunas fotos y luego realizar un posteo en sus rede sociales.
El gesto de Tapia con el plantel en la antesala de la última función de la Pulga
También a través de sus redes sociales, Claudio Tapia compartió el ritual clásico de la Albiceleste antes de cada partido: el asado. En esta oportunidad fue el propio presidente de la AFA el encargado de hacerlo. Se lo vio en un asador enorme con fuego en el medio y unos cortes de carne colgados con cocción a fuego indirecto.
"Todo para mis chicos"— Corta (@somoscorta) October 4, 2026
Claudio 'Chiqui' Tapia hizo un asado para los jugadores de la Selección en la previa del partido de despedida de Leo Messi el martes 6 de octubre. pic.twitter.com/zvml6Tk8Ln
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El equipo de Lionel Scaloni cerrará esta fecha FIFA enfrentando a Benín el próximo martes 6 de octubre a las 20 hs. en el estadio Monumental de Núñez.
¿Cuántos goles hizo Lionel Messi en la Selección Argentina?
El actual jugador del Inter Miami acumuló 207 partidos y 125 goles con la Selección Argentina.
Los títulos de Lionel Messi en la Selección Argentina
- Medalla de Oro de los Juegos Olímpicos (2008)
- Copa América (2021)
- Finalissima (2022)
- Mundial de Qatar (2022)
- Copa América (2024)
DATOS CLAVE
- Lionel Messi llegó a Argentina junto a su familia para disputar su último partido.
- Lionel Messi se despedirá de Argentina el martes 6 de octubre frente a Benín.
- Claudio Tapia recibió al astro en Ezeiza y organizó el clásico asado de bienvenida.