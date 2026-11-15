Predicción Argentina vs. Costa Rica: resultado exacto del amistoso según la IA

La Albiceleste buscará recuperarse de la reciente caída ante Uruguay y la Inteligencia Artificial hizo su pronóstico.

La Selección Argentina disputará su segundo amistoso de la fecha FIFA de noviembre este martes ante Costa Rica. Tras el tropieza contra Uruguay en La Bombonera, el combinado dirigido por Lionel Scaloni buscará recuperarse en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.

Ya sin Messi, Argentina afronta una nueva etapa y Scaloni ya avisó que habrá algunas modificaciones respecto al partido con Uruguay. En la previa del choque con los Ticos, Bolavip le pidió a Gemini (la Inteligencia Artificial de Google) una predicción con resultado exacto.

Julián Álvarez anotó contra Uruguay en La Bombonera (Getty Images)

La predicción de la IA para Argentina vs. Costa Ric

Resultado Final Simulado: Argentina 3-1 Costa Rica

El desarrollo en los 90 minutos:

1-0 (Minuto 14): La Albiceleste impone condiciones desde el arranque. Tras una larga y paciente posesión, Enzo Fernández mete un pase frontal y preciso que rompe las líneas defensivas. Gianluca Prestianni recibe por la banda izquierda, engancha hacia el centro y saca un remate potente que el arquero tico logra rechazar a medias, dejándole el rebote servido a Julián Álvarez, quien solo tiene que empujarla al fondo de la red para abrir el marcador.

1-1 (Minuto 41): Los Ticos sorprenden antes del descanso aprovechando un contragolpe letal. Tras un tiro de esquina a favor de Argentina, Celso Borges recupera el balón y lanza un pase largo a la espalda de los centrales. Manfred Ugalde le gana en velocidad a la defensa, pisa el área y define con un tiro rasante y esquinado, venciendo el achique de Emiliano Martínez para silenciar temporalmente al público.

2-1 (Minuto 68): Argentina recupera la ventaja en el complemento apelando al toque y la triangulación. Alexis Mac Allister se asocia con Nico Paz sobre el sector derecho. El mediocampista levanta la cabeza y envía un centro medido al corazón del área, donde aparece Julián Álvarez para anticiparse a su marcador y conectar un potente cabezazo cruzado que resulta inatajable.

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