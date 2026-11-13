Mac Allister habló del escaso público en La Bombonera: “Es normal que pase cuando Leo no está más”

El mediocampista de la Selección Argentina fue consultado en zona mixta por las tribunas vacías ante Uruguay.

La Selección Argentina jugó este viernes ante Uruguay en un clima que no se veía hacía mucho tiempo en un partido del combinado nacional. La Bombonera cerró varios sectores por la poca demanda en la venta de entradas y esto no pasó desapercibido para los protagonistas.

La inusual situación coincidió con el retiro de Lionel Messi de la Albiceleste y precisamente Alexis Mac Allister adjudicó la pobre convocatoria a la ausencia del rosarino al ser consultado al respecto en zona mixta.

🗣️🇦🇷 "TENEMOS QUE JUGAR BIEN Y GANAR PARA QUE LA GENTE QUIERA VENIR A VERNOS"



El análisis de Alexis Mac Allister sobre la cantidad de público y la influencia del Post Messi. pic.twitter.com/uSr4rLLin5 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 14, 2026

“Nosotros nos enfocamos en lo que podemos manejar: que este equipo siga creciendo, que juguemos bien al fútbol y que eso atraiga a la gente a seguir viniendo a la cancha”, contestó en primera instancia el volante del Liverpool.

Sin embargo, acto seguido completó: “Es normal que pasen estas cosas cuando Leo no está más, porque al final es el mejor del mundo y había gente que venía verlo a él. Pero, como te digo, nosotros como equipo ahora nos tenemos que hacer cargo y jugar bien y ganar para que la gente se sienta bien y quiera venir a vernos“.

Alexis Mac Allister celebra un gol con Lionel Messi en el Mundial 2026 (Getty Images)

Publicidad

Las tribunas vacías no tuvieron que ver con la sanción que sufrió Argentina

En agosto, la Selección Argentina recibió una sanción por “reiteración de cánticos e insultos racistas, homofóbicos y discriminatorios” en el Mundial 2026. El castigo impuesto fueron dos partidos de local con un aforo del 50%, pero las tribunas vacías de La Bombonera no estuvieron relacionadas con esta penalización.

El primer partido se cumplió el 30 de septiembre de 2026 ante Bolivia, pero la FIFA dejó suspendida la aplicación de la segunda reducción de aforo durante un período de prueba de un año, siempre que no se repitan infracciones de la misma naturaleza y gravedad.

En síntesis

Alexis Mac Allister atribuyó la poca venta de entradas al retiro de Lionel Messi.

atribuyó la poca venta de entradas al retiro de Lionel Messi. La Bombonera cerró sectores en el Argentina-Uruguay por la baja demanda de entradas.

cerró sectores en el Argentina-Uruguay por la baja demanda de entradas. 50% de aforo fue la sanción de FIFA, actualmente en standy by por un año.