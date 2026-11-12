Scaloni confirmó que Samuel no seguirá en la Selección Argentina y cómo lo reemplazará

Llegó el día esperado para la Selección Argentina. En conferencia de prensa, Lionel Scaloni confirmó su continuidad como entrenador al mando del primer equipo y renovará su contrato hasta 2030, tras la finalización de la Copa de Mundo de ese año.

Por otro lado, el DT de la Albiceleste también afirmó que Walter Samuel no seguirá dentro de su equipo de trabajo, debido a que tomó la decisión de iniciar su carrera como entrenador, tras ocho años junto al oriundo de Pujato haciendo las veces de ayudante de campo.

“En principio Walter, como ya nos lo había adelantado, va a empezar su carrera solo. Agradecimiento eterno para uno que es mi amigo, que le deseo lo mejor porque ha sido parte importante de este cuerpo técnico y es justo que pueda empezar su camino y estará en estos dos partidos. Esperamos hacer lo mejor posible para agradecerle lo que nos dio”, comentó Scaloni.

Siguiendo por la misma línea, confirmó que no sumarán a nadie: “En principio no vamos a sumar a nadie, creemos que podemos seguir así y es lo que vamos a intentar. Nos quedamos como estamos y en cualquier cosa tenemos gente en juveniles que nos puede dar una mano a futuro”.

Por otro lado, destacó a la gente que trabaja en las juveniles, que en un futuro podrían sumarse a su CT: “En realidad el laburo del cabezón Placente y de la gente que se desvive por las juveniles ha sido increíble, más allá de haber llegado a finales”, inició.

Y agregó: “Es ver los frutos de que muchos chicos ahora están con nosotros. Lo importante es que nosotros les vamos a dar la oportunidad, es importante que la selección mayor se nutra de estos chicos y que estemos de acuerdo en la manera de jugar. Es un trabajo increíble y esperamos nutrirnos de ese trabajo”.

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Las primeras palabras de Scaloni tras la renovación

Visiblemente emocionado, Scaloni amplió: “Agradezco al presidente y a la gente de la AFA por el esfuerzo para que esto se lleve a cabo. Estoy feliz, la verdad que a pesar de que no son momentos fáciles para mí en lo familiar, esto me llena, la verdad. Es lo que queríamos todos desde un primer momento. Decir que estamos iguales que el primer día, con la misma ilusión y las mismas ganas que siempre, de lo contrario es imposible estar acá”.

Además, añadió: “Estar en este puesto radica en estar con todas las pilas y, después de pensarlo bien, decidimos que lo mejor era intentar continuar. La AFA y el presidente han hecho el esfuerzo y llegamos a un acuerdo rápidamente. A partir de ahora empieza un momento importante en nuestro proceso, donde daremos la oportunidad a chicos que vienen empujando de atrás. Es el momento para que puedan en unos años exprimirse al fondo“.

Antes de comenzar con el resto de la conferencia de prensa, el DT soltó un último testimonio sobre su renovación con un pedido: “Necesitamos la paciencia de todos, saber que son chicos con un potencial enorme y a lo mejor todavía no están para dar lo que nos dieron los Messi, Di María u Otamendi. Necesitamos que entiendan que a partir de ahora estos chicos necesitan la comprensión de todos. Estamos en un momento feliz, estoy con ganas desde el mismo día y feliz de poder continuar”.

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La 10 de la Selección

Otro de los temas que tocó el DT fue respecto al heredero del dorsal que dejó Messi, que todavía no será utilizado: “En este partido la 10 no la va a usar nadie, no tenemos pensado a quién se la vamos a dar hasta que sea obligatoria, y cuando lo sea veremos a quién se la damos. No es algo que me preocupe o sea importante. Si es verdad que el día que decidamos esperamos que sea para siempre y no dársela a distintos jugadores. Hay partidos para analizar y cuando decidamos darle esperemos que sea a un jugador que se la pueda quedar”.

Además, se refirió a la complejidad de armar un equipo sin su capitán: “Lo dije en la última rueda de prensa. Messi es irremplazable, no hay manera de intentar jugar igual sin él, no es posible, porque no era solo dentro de la cancha, sino todo lo que rodeaba y generaba en sus compañeros. Intentaremos sin él, aún manteniendo un estilo de juego similar, buscar diferentes alternativas. Es difícil dar una lista sin que esté, pero hay que ir acostumbrándose, saber que no va a estar. El fútbol sigue, Argentina sigue con la selección y nuestro trabajo será intentar llegar a esa manera de jugar de la misma manera sin él”.

Y cerró: “Lo que me animó a seguir no fue no tener a Leo, al contrario. Lo que te anima a seguir es qué jugadores vienen. No es que el desafío es armar una selección sin Messi, es seguir compitiendo con estos chicos que vienen y los que estaban. Después que la pelota entre va a ser fundamental, pero el desafío no es armar un equipo sin Leo”.

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La continuidad de De Paul y Paredes

“Con Rodrigo hablé en la anterior convocatoria, le dije lo que pensaba. Es un futbolista que nos ha dado un montón y no tiene las puertas cerradas. Sabemos que estando al 100% y compitiendo todos los partidos es un futbolista importante. Ahora queremos ver a otros chicos jóvenes en su posición y que pueden aportarnos también”, contó el DT sobre el motivo por el que no citó al volante de Inter Miami.

“Cuando vino acá estuve hablando y es indudable que es un gran jugador de fútbol y estando bien es el mejor volante central para la Selección Argentina, pero también es indudable que tiene que estar bien, necesita competir al máximo nivel y estar fino”, dijo sobre la continuidad de Paredes en la Albiceleste.

“Fue lo que le dije cuando estuvo acá y no es cuestión de esperar. Si está bien se mete solo, pero tiene que estar bien y eso no significa que juegue todos los partidos en Boca, hay bastante más cosas que él sabe cómo pienso. Esperemos que les saquen esos partidos y si no cuando esté a disposición veremos cómo está y si está bien formará parte. No están las puertas cerradas, pero es evidente que tiene que estar bien”, cerró.