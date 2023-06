Después de lo que fue la obtención del Mundial de Qatar 2022 por parte de la Selección Argentina, el tercer título contó con muchos aspectos desde el lado de la épica al igual que ciertos puntos polémicos, de los cuales los futbolistas de todo el planeta se hicieron eco para criticar. Uno de ellos fue Zlatan Ibrahimovic, actual jugador de 41 años de Milan y que pasará al Monza en julio, quien en enero dejó unas fuertes palabras al resto del equipo exceptuando a Lionel Messi en una entrevista ejercida para el medio France Inter.

“Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar. (…) Estoy preocupado por los demás jugadores de Argentina porque ellos no van a ganar nada más“, disparó. Luego complementó el argumento de su teoría: “Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Eso lo digo como profesional de alto nivel. Para mí es una señal de que ganaron una vez pero no lo volverán a hacer“, sentenció.

A partir de esta frase, existieron algunos de los 25 integrantes que siguieron consagrándose en su equipo de turno. En ese momento es de que desde las redes sociales se acuerdan y mucho del sueco, donde Zlatan es el principal apuntado para las cargadas. Vamos a repasar quiénes son los jugadores que pudieron levantar un trofeo con su equipo de turno.

Jugadores argentinos que fueron campeones tras la polémica frase de Zlatan Ibrahimovic

Hay que hacer una aclaración y es el hecho de que se tomará de referencia a los 25 compañeros de Messi que formaron parte del trofeo obtenido en medio oriente: