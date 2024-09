Scaloni se emocionó al hablar sobre la situación de sus padres: "Es lo que me atormentó"

Lionel Scaloni fue el invitado esta semana de Clank!, el podcast de Juan Pablo Varsky, y sobre el cierre de la charla que duró cerca de una hora, no pudo evitar ponerse sentimental cuando se refirió a la delicada situación de su familia.

El entrenador de la Selección Argentina se refirió a cómo se encuentran sus padres y, si bien evitó dar demasiados detalles, dejó en claro que es una situación que lo conmueve y que incluso en algún momento le hizo dudar de su continuidad al frente de la Albiceleste.

“La gran espina que tengo clavada de cuando conseguimos todo esto, es que yo no sé si ellos toman magnitud de lo que hemos conseguido. Por su estado, porque no están como uno quisiera y es lo que a mí me atormentó durante todo ese año después de haber ganado el Mundial porque serían los tipos más felices del mundo”, contó emocionado.

Scaloni, que a finales de 2023 protagonizó una conferencia de prensa tras ganarle a Brasil por Eliminatorias en donde sembró incertidumbre sobre su futuro, explicó que todo se debió a la situación de sus padres.

“Mi viejo es un tipo que vivió por y para nosotros, para mi hermano y para mi, todo lo que ha hecho en su vida ha sido para que seamos futbolistas y nos apoyó en todo. Mi vieja igual, siguió a mi papá a todos lados como ahora me sigue mi esposa a mí. Es un poco lo que me atormentaba y siempre me va a perseguir saber si ellos han disfrutado e lo que hemos conseguido”, sostuvo.

Lionel Scaloni junto a sus padres.

El técnico se mostró conmovido al hablar sobre este asunto que no suele tocar en público y contó que sería muy feliz de saber que ambos fueron conscientes del logro que consiguió en Qatar: “Para mí sería el regalo más grande que me ha dado la vida. Yo creo que sí, a veces lo demuestran y a veces no, pero son cosas que pasan en la vida“.

Ángel y Eulalia tienen más de 80 años y Ángel, por problemas de salud, no pudo viajar a Qatar para ver el Mundial, hecho que apenó al entrenador. Además, siempre que puede el DT pasa tiempo con ellos e incluso en alguna ocasión ha compartido una imagen compartiendo una merienda en su hogar.

La entrevista completa