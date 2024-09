Scaloni contó cual es la jugada 'casi prohibida' en la Selección Argentina: "No me gusta"

Este lunes, el invitado de Clank!, el podcast de Juan Pablo Varsky, fue Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina campeona del mundo y bicampeona de América. En una charla profunda de casi una hora, el entrenador hizo un análisis de lo que han sido estos años plagados de éxitos y del futuro en la Albiceleste.

En este contexto, el entrenador no dudó en hablar de un recambio lógico que está sucediendo tras el retiro de Ángel Di María y con lo que sucederá con Lionel Messi y Nicolás Otamendi en las próximas temporadas. Al ser consultado sobre qué aspectos tienen en cuenta a la hora de convocar nuevos futbolistas, se explayó.

“Que juegue bien, ahora con nuestra manera aceitada que tenemos es que juegue bien, que no le queme la pelota, que sepa en qué momento tiene que jugar, porque también es verdad que tenemos nuestros tics que es donde no podemos arriesgar. no me gusta perder la pelota en ciertos sectores de la cancha”, explicó.

En este sentido, agregó que en las semanas de trabajo que tienen con los más jóvenes, prestan atención a los detalles: “A ver si entienden lo que queremos, en cada puesto tenemos nuestros jugadores y vamos metiendo en base a lo que puede faltar”. Sobre esto, subrayó: “Lo fundamental es que juegue bien y que no le queme la pelota”.

Justamente, profundizando en el mediocampo, Scaloni reconoció que hay una jugada que no le gusta hacer en el terreno de juego, pese a que sus propios futbolistas la repiten en sus equipos. Se trata de una acción en salida, cuando el arquero o un central le da la pelota a un volante central que está de espaldas y con una marca cerca.

“En el caso de los medios, no soy un fanático que reciban de espadas, y hay un montón de veces que lo hablamos con los arqueros y los volantes centrales, a mi esa pelota que les dan de espaldas no me gusta. Pero claro, yo no soy un loco que les dice ‘está prohibido’. Si (el mediocampista) está solo, se la pueden dar. Pero saben que si viene con uno atrás, a mí no me gusta, está casi prohibido hacerlo, me parece innecesario“, remarcó.

En este punto, insistió: “Nosotros hemos robado balones de esa manera y solo con anticiparles la puntita, es situación de gol. Esas son cosas que ellos ya la saben”.