La última lista de la Selección Argentina para las Eliminatorias Sudamericanas contó con un novedoso ingreso que no necesitó de sustitución: Paulo Dybala fue agregado a la convocatoria, terminó usando la ’10’ de Lionel Messi en ausencia del capitán y marcó un gol contra Chile en el Monumental. ¿Cómo se gestó esta película? Lo contó Lionel Scaloni en una entrevista con Juan Pablo Varsky en Clank!

“Paulo (Dybala), además de ser un gran jugador, a veces no juega o incluso no ha venido a la Copa América pero es el fiel reflejo de lo que es la situación y sobre todo lo que es querer que le vaya bien a tu selección y a tu gente. Un montón de veces él ha tenido la oportunidad de jugar y la decisiones que he tomado les he dicho el por qué y las ha entendido”, comenzó.

“Es difícil encontrar jugadores como él porque es un jugador top, de los mejores, y que entiende la situación del momento. Nosotros estamos eternamente agradecidos por cómo se ha portado, porque cada vez que ha estado en las convocatorias nuestras y cada vez que ha jugado ha sido clave. Para nosotros es un chico que es recontra valorado más allá de los minutos, lo valoramos por como es como persona“.

La decisión de rechazar Arabia Saudita que cambió todo

En pleno cierre de mercado en Europa, Paulo Dybala fue tentado para mudarse a Medio Oriente luego de recibir una oferta del Al-Qadsiah de Arabia Saudita. Incluso se llegó a mencionar que la Joya iba a percibir 75 millones de euros si aceptaba salir de la Roma, alejándose de los focos de Europa con tan solo 30 años de edad.

Tras varias semanas de espera, la respuesta fue negativa. Y el panorama en la Selección cambió: Scaloni lo volvió a llamar después de no haberlo llevado a la Copa América en Estados Unidos y así fue como el DT relató los entretelones de la vuelta del cordobés a la Albiceleste, valorando la decisión de haberse quedado en la élite del fútbol.

“Él ha declarado que también pensaba en la Selección y nosotros esperábamos a ver qué decisión había. Ha sido muy valiente porque hoy en día no abundan estas decisiones de amor, de quedarse en un lugar donde sos querido a pesar de que en otro lugar a lo mejor te ofrecen no se cuántas veces mas. Es una decisión que agranda todavía lo que es como pibe. Para nosotros es importante que se siga mostrando en los grandes niveles y siga jugando en un equipo que es de los buenos”.

Lionel Scaloni, con Juan Pablo Varsky en Clank!