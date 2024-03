Así como Alejandro Garnacho tiene de espejo a Cristiano Ronaldo, a quien considera su máximo ídolo, es ahora el delantero de Manchester United el que es tomado como ejemplo por los juveniles que tienen nacionalidad argentina y ascendencia europea, o viceversa. Uno de ellos es Juan Cruz Díaz Espósito, de origen quilmeño, pero con la ciudadanía española.

Su nombre causa una gran impresión, sobre todo para aquellos que no siguen el ascenso español, donde es una de las grandes sensaciones por sus actuaciones con la camiseta de Leganés. Tras mudarse de muy pequeño hacia España, Díaz Espósito logró debutar en LaLiga a sus 17 años, y en las últimas horas sostuvo que si tuviese que optar entre el país ibérico y su tierra natal, sin duda alguna tomaría la misma decisión que Garnacho.

“Elegiría Argentina. Pienso que allí el fútbol se vive de otra manera, mi familia estaría súper orgullosa y lo noto desde pequeño. Si me llegas a preguntar con siete años hubiera dicho lo mismo. Prácticamente hablo con mi familia todos los días, tengo cultura argentina y eso se nota”, expresó el delantero que, en 2018, defendió la camiseta del Sub-18 español frente a Argelia.

Juan Cruz, como es conocido en LaLiga Hypermotion, viene de convertir dos goles en sus últimos tres encuentros con los Pepineros, y en diálogo con la agencia de noticias EFE se mostró muy optimista ante la chance de que Lionel Scaloni lo convoque: “Por supuesto que me veo llegando a la Selección Argentina, ojalá. Creo que el camino es este, seguir trabajando, metiendo goles, dando asistencias… con el trabajo todo llega”, manifestó quien también admitió que su llegada a Europa fue por la crisis económica que se dio en 2001, donde muchísimos ciudadanos argentinos migraron hacia diferentes partes del mundo.

Juan Cruz Díaz Espósito le hizo un pedido a Germán Pezzella y Guido Rodríguez

Durante su estadía en Real Betis, compartió el plantel con Germán Pezzella y Guido Rodríguez, quienes formaron parte de la gesta en Qatar 2022, y admitió que siempre tuvo una muy buena relación. Además, Juan Cruz Díaz Espósito reveló cómo vivió el título.

“Fue espectacular. Recuerdo que después del partido contra Valencia, en el que fui titular con Betis, se iban con la Selección. Les dije que se trajeran la copa a casa y así fue. Pezzella me dijo que después del primer partido estaban bastante tranquilos porque se notaba que iba a ser su Mundial, y al final fue así”, esbozó. Además, se mostró agradecido para con el defensor central por la generosidad que tuvo durante el tiempo que fueron compañeros en Villamarín: “Me ha ayudado bastante, me ha hecho tener los pies en el suelo y la cabeza bien centrada. Le agradezco mucho los consejos que me ha dado cuando he saltado al campo”.

La actualidad de Juan Cruz Díaz Espósito

Se encuentra cedido a préstamo en Leganés hasta mediados de 2024, y hasta el momento disputó 6 partidos (258 minutos en cancha) y anotó 2 goles, además de que aportó 1 asistencia.