La sentencia negativa de Mariano Closs sobre la producción de Alejandro Garnacho: "No juega al ritmo de la Selección"

Entre los futbolistas de la Selección Argentina que no habían formado parte del proceso de Lionel Scaloni previo y durante el Mundial de Qatar, Alejandro Garnacho fue el que tuvo mayores oportunidades de mostrarse en la Fecha FIFA de marzo en busca de hacerse un lugar en la lista de convocados para la Copa América que se disputará a partir de junio en Estados Unidos. Ante El Salvador, ingresó para jugar todo el segundo tiempo; mientras que ante Costa Rica pudo hacer su estreno como titular y se mantuvo en cancha hasta los 71 minutos.

Su producción generó opiniones enfrentadas, entre quienes creen que aporta características que no tiene el plantel argentino y quienes opinan que no ha podido ensamblarse al funcionamiento del equipo. Cercano a esta segunda posición se manifestó Mariano Closs en el análisis del aporte del futbolista que tiene un gran presente en Manchester United, cada vez más afianzado en el equipo titular.

“¿Garnacho ya es jugador de Selección mayor?”, preguntó al ver que sus compañeros de F12, programa de ESPN, esgrimían que tiene que ser un nombre fijo en la Copa América. “A mí me parece que él juega distinto a la Selección Argentina y la Selección Argentina juega distinto a él. No estoy diciendo que es bueno, mediano o mal jugador. Estoy diciendo que todavía no juega al ritmo de la Selección”, manifestó.

Closs aseguró que esa característica de su juego, individual, con mucha tendencia a buscar el uno contra uno, se evidencia también cuando juega en Manchester United. “Él a veces arranca solo. Y se va. Y corre”, señaló. “Una cosa es resolver rápido pensando y otra cosa es agachar la cabeza y jugar”, agregó.

“Me imagino a Messi en la cancha y el pibe que corre hacia adelante con la pelota. Me imagino que termina la jugada, que Messi se lo queda mirando y le dice ‘esto no es así'”, aventuró para intentar descifrar cómo se ensamblaría con el capitán, que se perdió la Fecha FIFA por una molestia muscular.

En función de la producción de Alejandro Garnacho durante los 116 minutos de juego que tuvo contabilizando los partidos ante El Salvador y Costa Rica, Mariano Closs se permitió dudar de que tenga que ser un número puesto en la lista de la Copa América, sentencia que no coincidió con la de sus compañeros de ESPN, Esteban Edul y Leo Paradizo, quienes aseguraron que “ya está adentro”.

Opiniones enfrentadas

Más allá que Alejandro Garnacho es un futbolista con amplio respaldo en el mundo de las redes sociales, que no siempre reflejan un sentir popular, su producción ante Costa Rica dio lugar a opiniones diferentes entre los hinchas argentinos que allí se expresaron. También en el resto de la prensa, donde el jugador de Manchester United tiene férreos defensores, pero también analistas que todavía lo ponen en observación.

El debate se encendió también en el programa Dale al Medio, de TyC Sports. Ariel Rodríguez, desde su rol de conductor, ofició como su principal defensor. “Parece que se le pidiera hacer tres goles. Evidentemente no hizo un mal partido. No se esconde, intentó todo el tiempo. En el mano a mano te limpia”, señaló.

“Es meritorio lo del chico, pero yo no voy a decir que tiene que ser titular, ni que tiene que estar en la Copa América. Jugó un partido normal, como el partido de Argentina. En el segundo tiempo, que Argentina mejoró, ya no participó tanto el chico. Y el primer tiempo no fue nada bueno”, opinó Rolfi Montenegro.

Para Chapu Braña, otro de los exfutbolistas que integran el panel, puede jugar a favor de Garnacho el hecho de tener características diferentes a la de la amplia mayoría de convocados habituales a la Selección Argentina. Sin embargo, remarcó que no demostró en la Fecha FIFA ser un indiscutible en la nómina definitiva para la Copa América.