El italiano dio positivo en dos controles antidopajes, pero no fue sancionado ya que se comprobó que no tuvo nada que ver.

Semana convulsionada en el mundo del tenis a escasos días del inicio del cuadro principal del US Open. Jannik Sinner, el número 1 del mundo y uno de los principales candidatos a ganar el último Grand Slam del año, tuvo que tomar una difícil decisión con su equipo de trabajo tras hacerse públicos los casos de doping positivo que dio en el mes de marzo. La ATP no lo sancionó, pero los responsables ya no trabajarán con el italiano, se trata de su fisioterapeuta y su preparador físico.

Si bien hace semanas que no viajaban con el italiano, este viernes se hizo oficial -según informó Corriere dello Sport- que Giacomo Naldi y Umberto Ferrara no forman más parte del equipo de trabajo de Jannik Sinner. La decisión fue por consideraros responsables de la irregularidad que vivió producto de una mala manipulación de un spray con una droga prohibida en el tenis.

Sinner se prepara en Nueva York para el US Open 2024. (Foto: IMAGO).

¿Qué sucedió con Sinner y por qué no fue suspendido?

La ATP suele ser inflexible con casos de doping positivo, pero en esta oportunidad con Jannik Sinner decidió no sancionarlo ya que la cantidad de droga encontrada fue mínima, no ayudó a potenciarlo físicamente y se comprobó que fue total responsabilidad de Giacomo Naldi, quien se colocó un spray con Clostebol, una droga no permitida. Naldi había sufrido una lesión en su dedo y se colocó ese spray para sanar, luego le realizó masajes a Sinner en su pierna sin guantes y le pasó un ínfimo de la sustancia prohibida, por eso dio positivo en un control realizado en Indian Wells, en marzo de 2024.

Sinner quiere seguir en lo más alto

Comenzó una etapa de la temporada que le sienta muy bien a Jannik Sinner y el italiano ya lo demostró en Cincinnati al coronarse campeón y llegar de la mejor manera al US Open. Djokovic y Alcaraz -sus perseguidores en el ranking- defienden muchos puntos en el Gran Slam norteamericano y eso hace que no puedan superarlo como número 1 del mundo. Su objetivo será gritar campeón en Flushing Meadows y llegar de la mejor manera al cierre del año en Europa, también en superficies rápidas y con el Torneo de Maestros como broche de oro para un año espectacular para el italiano de 22 años.