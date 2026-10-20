Dónde ver EN VIVO Man City vs. AEK Athens por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Man City recibe a AEK Athens este martes 20 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Etihad Stadium. Después de la goleada que le hizo Paris SG, Man City necesita reencontrar solidez en un torneo que todavía no termina de acomodársele.
Los dos llegan con apenas 3 puntos en dos presentaciones, así que cualquier tropiezo empieza a pesar en la pelea por meterse entre los puestos que clasifican directo a octavos.
La actualidad de ambos equipos
Man City viene de ganar 3-2 ante Ipswich, un resultado que sirvió para cortar la mala racha después de la derrota 2-4 frente a Paris SG. Antes de eso había goleado 3-0 como visitante a Liverpool, así que el equipo alterna entre partidos de mucha producción ofensiva y otros donde le cuesta sostener la ventaja atrás.
AEK Athens llega golpeado tras caer 1-3 como visitante ante Shakhtar D, un traspié que cortó una racha de dos triunfos seguidos, el más reciente por 3-0 de local frente a OFI. El equipo griego sabe que un resultado positivo en Manchester sería determinante para no quedar relegado en la tabla general de la fase de liga.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA
- Argentina: Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 7
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Sabah FK vs. Dortmund
|Martes 20 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Fenerbahce vs. Slavia Praga
|Martes 20 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Stuttgart vs. Atlético de Madrid
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Napoli vs. Bodo Glimt
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|PSG vs. Barcelona
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Liverpool vs. Villarreal
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Porto vs. PSV
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Roma vs. Slovan Bratislava
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Lille vs. Galatasaray
|Miércoles 21 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Como 1907 vs. Manchester United
|Miércoles 21 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Betis vs. Feyenoord
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Sporting vs. LASK
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Real Madrid vs. RB Leipzig
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Inter vs. Shakhtar Donetsk
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bayern vs. Arsenal
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Brujas vs. Lens
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Aston Villa vs. Viking
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Man City y AEK Athens se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Man City suma 3 puntos en el torneo.
- AEK Athens suma 3 puntos en el torneo.