Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Champions League

Dónde ver EN VIVO Man City vs. AEK Athens por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Man City y AEK Athens se enfrentan este martes 20 de octubre, en el Etihad Stadium, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Man City vs. AEK Athens, Champions League
Man City vs. AEK Athens, Champions League

Man City recibe a AEK Athens este martes 20 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Etihad Stadium. Después de la goleada que le hizo Paris SG, Man City necesita reencontrar solidez en un torneo que todavía no termina de acomodársele.

Los dos llegan con apenas 3 puntos en dos presentaciones, así que cualquier tropiezo empieza a pesar en la pelea por meterse entre los puestos que clasifican directo a octavos.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

Man City viene de ganar 3-2 ante Ipswich, un resultado que sirvió para cortar la mala racha después de la derrota 2-4 frente a Paris SG. Antes de eso había goleado 3-0 como visitante a Liverpool, así que el equipo alterna entre partidos de mucha producción ofensiva y otros donde le cuesta sostener la ventaja atrás.

AEK Athens llega golpeado tras caer 1-3 como visitante ante Shakhtar D, un traspié que cortó una racha de dos triunfos seguidos, el más reciente por 3-0 de local frente a OFI. El equipo griego sabe que un resultado positivo en Manchester sería determinante para no quedar relegado en la tabla general de la fase de liga.

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Sabah FK vs. DortmundMartes 20 de octubre10:4513:4518:45
Fenerbahce vs. Slavia PragaMartes 20 de octubre10:4513:4518:45
Stuttgart vs. Atlético de MadridMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Napoli vs. Bodo GlimtMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
PSG vs. BarcelonaMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Liverpool vs. VillarrealMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Porto vs. PSVMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Roma vs. Slovan BratislavaMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Lille vs. GalatasarayMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Como 1907 vs. Manchester UnitedMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Betis vs. FeyenoordMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Sporting vs. LASKMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Real Madrid vs. RB LeipzigMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Inter vs. Shakhtar DonetskMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Bayern vs. ArsenalMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Brujas vs. LensMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Aston Villa vs. VikingMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Man City y AEK Athens se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • Man City suma 3 puntos en el torneo.
  • AEK Athens suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones